Bộ trưởng Tư pháp: Công tác xây dựng thể chế, pháp luật đạt kết quả nổi bật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2030, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là người đứng đầu, các đồng chí bộ trưởng, đã thực sự vào cuộc và tạo nên những kết quả rất nổi bật.

Thông tin cụ thể về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tại Họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng 9/10, ông Ninh nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định thể chế là một trong ba đột phá chiến lược.

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị đã xác định thể chế, pháp luật phải trở thành đột phá của đột phá; và yêu cầu công tác xây dựng thể chế, pháp luật không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn mà phải tạo thành lợi thế cạnh tranh, tạo thành nền tảng pháp lý vững chắc để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ, ông Ninh cho biết Đảng ủy Chính phủ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành rất nhiều văn bản về công tác xây dựng pháp luật. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện qua số lượng và chất lượng các văn bản được ban hành.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, bên cạnh những phiên họp thường kỳ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 121 luật và nghị quyết. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 31 luật, 16 nghị quyết tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 và Kỳ họp lần thứ 9.

Tại Kỳ họp lần thứ 10, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua khoảng 55 dự án luật và nghị quyết. Nếu theo dự kiến này, riêng trong năm 2025, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết. Đây là một khối lượng công việc kỷ lục với số lượng văn bản lớn nhất từ trước đến nay trong một năm.

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 988 văn bản, trong đó có 813 nghị định, 11 nghị quyết và 164 quyết định. Theo người đứng đầu Bộ Tư pháp, đây cũng là một số lượng công việc kỷ lục trong nhiệm kỳ này.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian vừa qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế, pháp luật. Ông nhấn mạnh trong bất kỳ lĩnh vực nào, muốn tiến hành công việc gì, muốn đổi mới gì thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế, pháp luật.

Cùng với đó, Đảng ủy Chính phủ cũng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cách làm trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đơn cử, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với rất nhiều điểm đổi mới. Theo đó, lần đầu tiên ghi nhận cơ chế hướng dẫn áp dụng pháp luật. Đây là một cơ chế rất mới được các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân rất ủng hộ và hoan nghênh.

Với những văn bản có vướng mắc trong việc áp dụng, người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn áp dụng pháp luật, thay vì chỉ có cơ chế giải thích pháp luật như trước đây.

Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ cũng chú ý nhiều hơn đến tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đơn cử, Chính phủ đã khai trương và vận hành Cổng Pháp luật quốc gia - một kênh tương tác hai chiều rất tốt giữa các cơ quan có thẩm quyền và người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương; và khai trương và vận hành Hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh chính sách.

Bộ Tư pháp đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin và có quy chế công khai. Thay vì làm văn bản giấy gửi đến từng bộ, nay có thể gửi phản ánh công khai trên nền tảng số và nhận được câu trả lời công khai cùng với đánh giá kết quả. Điều này đã được các công ty luật, luật sư, doanh nghiệp, chính quyền địa phương đánh giá rất cao.

Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo của công tác rà soát và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Đây là một cơ chế rất đặc biệt và vừa qua đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc.

Người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng cho biết nhiệm kỳ 2021-2025 đã gắn công tác tổ chức thi hành pháp luật với công tác xây dựng pháp luật. Nổi bật là tổ chức rà soát tổng thể các vướng mắc, khó khăn, những điểm nghẽn do thực hiện pháp luật.

Qua 2.088 kiến nghị, phản ánh về khó khăn, vướng mắc, các cơ quan chuyên môn đã sàng lọc, trong đó có khoảng 1.300 không phải là khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và đã trả lời công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia...

Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Tư pháp hiện đang cùng các bộ, ngành xử lý theo tinh thần những gì cấp bách, khẩn trương thì phải xử lý ngay trong năm 2025, và những gì không cấp bách thì sẽ sử dụng các cơ chế đặc biệt để xử lý và sửa đổi tổng thể trước ngày 1/3/2027./.

