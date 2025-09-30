Bảo đảm hoạt động giám sát gắn kết với hoàn thiện chính sách, pháp luật

Chiều 30/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8.

Các đại biểu thảo luận về nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, cho ý kiến về 6 nội dung, gồm: dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp; dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (sửa đổi); dự thảo Luật An ninh mạng; dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Đóng góp ý kiến vào quy định về nguyên tắc trong hoạt động giám sát tại dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (sửa đổi), đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Lai Châu) đề nghị không nên quy định nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam với lý do Hiến pháp năm 2013 đã hiến định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động chính trị-xã hội; các luật có liên quan như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định rất rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, do đó, không cần thiết đưa nguyên tắc này vào dự thảo Luật.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) đề nghị cân nhắc lại nguyên tắc về bảo đảm hoạt động giám sát gắn kết với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

Đại biểu cho rằng mục tiêu của giám sát là kết quả giám sát phục vụ cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương; do đó, không nên đưa nội dung này vào nguyên tắc trong hoạt động giám sát mà chỉ nên quy định những nguyên tắc chung, cốt lõi, mang tính xuyên suốt trong hoạt động giám sát.

Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) quan tâm đến thực trạng được nhiều người dân phản ánh, đó là vấn đề đỗ xe. Cụ thể, trong cuộc sống, tại nhiều nơi ôtô đỗ nối đuôi trước nhà dân gây khó khăn trong đi lại và kinh doanh. Thực tế nhiều trường hợp đã xảy ra tranh chấp địa điểm đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, phá hỏng, lái xe và chủ nhà mâu thuẫn, va chạm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Cảnh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

"Người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện, người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Vì vậy, hai quyền này cần được làm rõ trong luật," đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh; đồng thời đề nghị bổ sung nội dung cấm “cản trở người, phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép"; bổ sung nội dung bảo vệ quyền ra vào của người dân là không "cản trở phương tiện người dân ra, vào nơi ở" vào trong dự thảo.

"Cơ quan nhà nước cần quy định tổ chức việc đỗ xe như thế nào để hai quyền này không bị xung đột, xử lý hài hòa quyền lợi của người dân và chủ phương tiện," đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đặt vấn đề.

Liên quan đến Luật An ninh mạng, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) nêu rõ tại Điều 11 về phân loại cấp độ hệ thống thông tin, hiện nay dự thảo đang quy định hệ thống thông tin được phân loại theo 5 cấp độ từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 5. Tuy nhiên, trong dự thảo, cơ sở và tiêu chí để phân loại và xác định giữa các cấp độ vẫn chưa rõ, chưa cụ thể và chưa có tiêu chí gắn với mức độ ảnh hưởng về kinh tế, số người sử dụng hay giá trị tài sản có liên quan. Đây là các tiêu chí rất quan trọng và cơ bản trong việc phân loại và xác định các tiêu chí thiệt hại, vì vậy, cần được quy định cụ thể theo cách là giao cho Chính phủ hoặc quy định ngay trong luật.

Đóng góp ý kiến hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho biết khoản 1 Điều 19 dự thảo luật đã quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước 30 năm đối với mức độ tuyệt mật, 20 năm đối với mức độ tối mật và 10 năm đối với mức độ bí mật, mức độ mật.

Đại biểu đề nghị xem xét bổ sung quy định này theo hướng: định kỳ 5 năm một lần, người đứng đầu cơ quan chỉ đạo việc rà soát, xem xét, chỉ đạo, đánh giá thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với các tài liệu nhà nước đang quản lý, nhằm giữ nguyên thời gian hoặc có thay đổi về thời gian.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, sửa đổi như vậy nhằm giải quyết một số trường hợp tính bí mật đã được xác định là 30 năm hoặc 20 năm hoặc 10 năm nhưng có thể trước thời hạn trên, các bí mật không còn tính bí mật nữa, hoặc không cần bảo vệ, có thể giải mật nhằm tránh trường hợp bản chất không còn bí mật nhưng người làm lộ bí mật có thể bị xử lý vi phạm hoặc tiếp tục bảo quản tài liệu theo diện bí mật nhà nước, lãng phí nguồn lực không cần thiết./.

Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 Hội nghị Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 thảo luận dự án luật, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội.