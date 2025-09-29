Khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8

Chiều 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Khoảng 20 ngày nữa, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc.

Thực hiện các quy định của pháp luật, để nâng cao chất lượng dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến đối với 21 dự án luật.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ chiều 29/9 đến hết ngày 1/10).

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời điểm này, nhiều địa phương đã và đang tổ chức Đại hội cấp tỉnh; một số địa phương đang "gồng mình" chống lại cơn bão số 10 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, các đại biểu về dự Hội nghị là rất quý báu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức Hội nghị thật khoa học, tiết kiệm từng giờ, từng phút để sử dụng hiệu quả thời gian.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết Hội nghị lần này được đổi mới theo hướng tổ chức thảo luận theo nhóm các lĩnh vực, gồm: Kinh tế-tài chính, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, giám sát, pháp luật-tư pháp, tạo sự linh hoạt hơn cho các đại biểu Quốc hội có nhiều thời gian góp ý đối với nội dung mình quan tâm; khắc phục tình trạng phải điều chỉnh chương trình khi có nội dung không có ý kiến tham gia.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh thầm lặng của từng đại biểu Quốc hội; đồng thời có những chỉ đạo định hướng quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu xác định công tác lập pháp "đột phá của đột phá," không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn, mà còn phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho sự phát triển của đất nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội thảo luận, phân tích kỹ về vấn đề mới, quy định còn ý kiến khác nhau của từng dự án luật; đánh giá dự thảo luật đã được xây dựng trên cơ sở những định hướng, chủ trương, chỉ đạo mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư trong công tác xây dựng pháp luật hay chưa, nhất là chủ trương, chính sách tại 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành trong 9 tháng vừa qua.

Cùng với đó, đánh giá các điều, khoản cụ thể đã bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp, sự thống nhất, đồng bộ trong từng dự thảo và thống nhất, đồng bộ với các luật mới được ban hành, các luật khác trong hệ thống pháp luật chưa. Đồng thời, đánh giá nội dung các dự án luật đã đảm bảo thực hiện nghiêm Quy định số 178 ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Chỉ thị 43 ngày 10/4/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thể chế hóa đường lối, chính sách thành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hay chưa.

Các dự án luật đã bảo đảm chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phù hợp chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp... hay chưa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội thể hiện rõ chính kiến các dự án luật, nghị quyết đã đủ điều kiện để trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp tới chưa; tích cực nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, có phân tích sâu, lập luận thuyết phục và đề xuất phương án cụ thể về những vấn đề xin ý kiến hoặc được quy định trong dự thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đại diện cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, các cơ quan phối hợp tổ chức tiếp thu ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu và gửi các đại biểu Quốc hội sớm nhất.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc nói chung và nội dung lập pháp nói riêng vượt trội hơn Kỳ họp thứ 9 lịch sử, dự kiến xem xét, thông qua 45 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần là sẽ giải quyết toàn bộ các vấn đề, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau.

Kỳ họp không tổ chức thành 2 đợt, mà họp tập trung liên tục, tranh thủ làm đêm, làm thứ Bảy, Chủ nhật để hoàn thành sớm chương trình đề ra, tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương thực hiện tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ và công tác chuẩn bị, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội đôn đốc, phối hợp với các cơ quan soạn thảo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan, sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 8 và cũng là Hội nghị chuyên trách cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XV sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào dấu ấn nổi bật về hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XV./.

