Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật được xác định là "đột phá của đột phá"

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội cấp xã... cùng đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết để kỷ niệm ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được ban hành - ngày 9/11/1946, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị-pháp lý quan trọng của đất nước, được các bộ, cơ quan, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bám sát nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nhất quán quan điểm xác định thể chế là đột phá của đột phá; đồng thời nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa khẳng định vị trí tối thượng của pháp luật trong nhà nước pháp quyền; vừa giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với mọi người dân, mọi chủ thể trong xã hội; vừa góp phần xây dựng văn hóa pháp lý, đề cao giá trị con người, ý thức công dân, coi trọng kỷ luật, kỷ cương và tự do trong khuôn khổ pháp luật trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật. Trong nhiệm kỳ Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác xây dựng pháp luật ngày càng chặt chẽ, tăng cường sự phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã thông qua 99 luật và 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp thứ 10 đang diễn ra, dự kiến Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đảm bảo quyền con người, quyền công dân.

Đánh giá cao sự phối hợp của Chính phủ nói chung, Bộ Tư pháp nói riêng với Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, công tác xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới, tập trung hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, giải quyết được nhiều điểm nghẽn trong xây dựng pháp luật, nhiều chính sách cho cán bộ xây dựng pháp luật đã được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng công tác xây dựng pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế để người dân hiểu được pháp luật, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 197 của Quốc hội; thực hiện bằng được chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là: đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; xây dựng pháp luật xác định là "đột phá của đột phá."

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp.

Chính phủ ban hành các nghị định, các bộ ban hành thông tư để các chính sách sớm đi vào cuộc sống, tránh tình trạng "luật chờ nghị định," nghị định ban hành nhưng thông tư không theo kịp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy mạnh mẽ các công năng của Cổng Pháp luật quốc gia trong phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng hơn; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nâng cao chất lượng các dự thảo luật các bộ, ngành trình Chính phủ mà qua Bộ Tư pháp thẩm định. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tăng cường thẩm tra để nâng cao chất lượng các dự án luật; luật ra đời có tuổi thọ cao.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, chủ động, tích cực, tự giác trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật; từ đó mỗi người dân chủ động hơn trong tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, vì quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức của Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn, nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT nhằm hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới,” đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Cổng Pháp luật quốc gia là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với 6 tính năng mới đột phá: Giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn; tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số.

Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản. Trang tiếng Anh được phát triển riêng, cung cấp thông tin pháp luật phục vụ yêu cầu của nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam; kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật giai đoạn 2024-2025; trao giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tặng các gương sáng pháp luật năm 2025./.

