Không còn tình trạng xếp hàng để làm thủ tục xuất nhập cảnh

Ngày 14/11, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08, Bộ Công an) tổ chức buổi đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Buổi đối thoại đã giải đáp những thắc mắc, vướng mắc, kiến nghị về các thủ tục, quy định đang áp dụng cũng như thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ trong tiếp xúc, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ từ phía các cơ quan, tổ chức và người dân.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Cục, đại diện các đơn vị chức năng đã giải đáp các câu hỏi theo chuyên đề như việc cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam, cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam; Chính sách liên quan đến thị thực điện tử và thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài; Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành...

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục A08, cho biết năm nay, Cục A08 đã giải quyết, cấp hộ chiếu trực tuyến cho người dân Việt Nam với tỷ lệ đạt 98%. Điều này đã giúp giảm thiểu tối đa việc đi lại của người dân, đặc biệt là việc phải xếp hàng để xin cấp hộ chiếu như trước đây. Những kết quả tích cực này là minh chứng trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

"Những năm trước đây, chúng ta thấy những cảnh người dân xếp hàng dài ở các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp hộ chiếu. Nhưng đến năm 2025, việc này đã chấm dứt hoàn toàn," Phó cục trưởng A08 cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cũng trong thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đề xuất xóa bỏ các thủ tục hành chính rườm rà; hiện đại hóa các thủ tục hành chính bằng việc khai thác triệt để ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Công tác tổ chức lực lượng và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không đã có bước chuyển biến tích cực; đã xây dựng phương án bố trí lực lượng, tổ chức, cơ sở pháp lý và kiểm tra, bàn giao tại các cảng hàng không lớn, tạo nền tảng thống nhất cho công tác quản lý.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được hoàn thiện, các phần mềm nghiệp vụ và nền tảng số mới được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được triển khai toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam trên trường quốc tế...

Trong hơn 2 tiếng đối thoại, đại diện các phòng, ban chuyên môn Cục A08 đã giải đáp nhiều câu hỏi, khúc mắc, đồng thời ghi nhận, tiếp thu để nghiên cứu, xử lý.

Với tinh thần cầu thị, thông qua đối thoại trực tiếp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tiếp nhận kiến nghị, ý kiến góp ý, phản ánh của tổ chức và nhân dân nhằm tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thông thoáng nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Kết thúc buổi đối thoại, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn nhấn mạnh các ý kiến sẽ được tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời.

Từ đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét, đề xuất các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân./.

