Chiều 14/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước, từ ngày 15/8/2025, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia theo chương trình kích cầu phát triển du lịch, áp dụng từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028.

Theo đó, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân các nước: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia, Thụy Sĩ với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 44 về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.

Cho đến nay, Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch.

Ngoài ra, Nghị quyết số 221 về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cũng được triển khai và áp dụng. Theo đó, những người thuộc diện đặc biệt ưu đãi gồm khách mời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, chuyên gia, nhà đầu tư, người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các trường hợp đặc biệt khác.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc báo chí Nhật Bản đưa tin nước này bắt giữ 3 người Việt liên quan đến vụ tàng trữ 1 tấn cần sa trị giá 35 triệu USD, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sau khi nhận được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu và xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và sẵn sàng hợp tác song phương, đa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống ma túy nói riêng./.

