Phát huy vai trò thanh niên trong phổ biến, chấp hành pháp luật

Ngày 9/11, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức."

Tham gia hội nghị có trên 300 cán bộ đoàn, đoàn viên đại diện các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hoặc lấy ý kiến rộng rãi nhân dân trong năm 2025, như: Luật Thanh niên, Luật An ninh mạng, Luật phòng chống mua bán người, các bộ luật khác có tác động đến đoàn viên, thanh niên.

Các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước cũng được tích cực tuyên truyền như: Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; nhiệm vụ xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân; nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Theo ông Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm là dịp toàn xã hội tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, khẳng định vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước, điều chỉnh xã hội và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Năm 2025 là năm bản lề cho các mục tiêu phát triển của tỉnh sau sáp nhập, đồng thời là năm tuổi trẻ Đắk Lắk được giao nhiều trọng trách trong tiến trình chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, của mạng xã hội và không gian số, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên ngày càng cao.

Tuổi trẻ Đắk Lắk không chỉ cần hiểu biết pháp luật, mà còn cần biết ứng xử văn minh trên mạng; bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo, xâm hại trên không gian mạng, các thủ đoạn mua bán người; phát hiện và đấu tranh với thông tin xấu độc; sử dụng các nền tảng số để lan tỏa điều hay, điều tốt... góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh người thanh niên sống đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm.

Đặc biệt, các thủ lĩnh Đoàn phải trở thành những tuyên truyền viên về pháp luật từng tổ dân phố, thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật./.

