TTXVN đồng hành cùng Bộ tư pháp triển khai Cổng Pháp luật Việt Nam

Ngày 7/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện lãnh đạo Nhà nước và Bộ Tư pháp đã nhấn nút khởi động, chính thức ra mắt Cổng Pháp luật Việt Nam phiên bản hoàn chỉnh.

Đây là nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và vận hành, với sự đồng hành của Tập đoàn FPT, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới.”

Đáng chú ý, cùng với phiên bản tiếng Việt, Thông tấn xã Việt Nam cũng đảm nhiệm xây dựng và quản lý phiên bản tiếng Anh tại địa chỉ vietnamlaw.gov.vn, nhằm giúp bạn bè quốc tế, các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài có kênh tiếp cận chính thống về hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đây được xem là nỗ lực quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và thúc đẩy hợp tác pháp lý, đầu tư giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế./.