Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tư duy đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng pháp luật

Theo chương trình Phiên họp thứ 51, tối 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi).

Giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Theo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, qua hơn một năm triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy, các chính sách mới của Luật đã bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xuất phát từ những yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Quốc hội để tiếp tục thể chế các quan điểm, định hướng của Đảng, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 3 chương, 13 điều, với ba nhóm nội dung cơ bản: Các nội dung thể chế quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị; các nội dung giải quyết “điểm nghẽn” đã được chỉ ra tại Thông báo số 08-TB/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; các nội dung để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2024 với với các lý do như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được Chính phủ chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết, bảo đảm phù hợp quy định của Hiến pháp; không mâu thuẫn, chồng chéo với các pháp luật hiện hành; bảo đảm tính khả thi, công bằng, minh bạch, không gây khiếu kiện, khiếu nại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân...

Tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế đặc thù về một số chủ trương, chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo gồm 11 điều, quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý dự thảo Nghị quyết còn dàn trải, đồng thời đề nghị, dự thảo Nghị quyết cần tập trung vào một số cơ chế, chính sách thật sự đặc thù, vượt trội. Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát dự thảo Nghị quyết để tránh trùng lặp với các cơ chế, chính sách được thể hiện tại dự thảo Luật, Chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, bảo đảm tính khả thi của chính sách.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các cơ quan chức năng cần đánh giá kỹ lưỡng, nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đào tạo, chính sách ưu tiên dành trụ sở cơ quan dôi dư sắp xếp cho giáo dục. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu quy định cụ thể hơn về vấn đề nâng cao năng lực số; bố trí đủ nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số, phổ cập ứng dụng công nghệ trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kết luận nội dung thảo luận này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới, sự chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đủ điều kiện để trình Quốc hội cho ý kiến thảo luận thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các nội dung dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan thẩm tra, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội, bảo đảm không trùng lặp, ngắn gọn, trọng tâm, với tinh thần đặc thù vượt trội để tạo đột phá cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực dự trữ quốc gia

Theo Tờ trình về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày, mục đích ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, qua đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc tại các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động dự trữ quốc gia, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục vụ an sinh xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp cho dự trữ quốc gia; kế thừa và phát huy những quy định hiện hành đã được thực tiễn chứng minh đem lại các tác động tích cực đến kinh tế-xã hội của đất nước; những nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải có quy định rõ ràng, minh bạch.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi khẳng định, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); cho rằng hồ sơ dự án Luật bảo đảm đầy đủ theo quy định, đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thống nhất với đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc đưa dự án Luật vào Chương trình xây dựng pháp luật năm 2025 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn; đề nghị Chính phủ rà soát kỹ phạm vi sửa đổi, chỉ tập trung vào những nội dung thật sự cấp bách và cần thiết phải sửa đổi ngay, nhằm bảo đảm chất lượng của dự án Luật khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án Luật và quá trình thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Để bảo đảm chất lượng dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của cơ quan thẩm tra. Trong đó, lưu ý tiếp tục rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; nhấn mạnh dự trữ quốc gia không chỉ phục vụ mục tiêu cứu trợ trong tình huống khẩn cấp mà cần thực sự trở thành dự trữ chiến lược, làm công cụ phục vụ điều tiết thị trường để bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả theo quy luật thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, là một trong những trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và phát triển bền vững.../.

