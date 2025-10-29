Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1865/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Tại Nghị quyết số 1866/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết số 1869/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La đối với ông Nguyễn Đình Việt.

Tại Nghị quyết số 1870/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La.

Tại Nghị quyết số 1872/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

Tại Nghị quyết số 1873/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giao ông Lê Hữu Trí, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Trí được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp của chức danh Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách (hệ số 1,25).

Tại Nghị quyết số 1874/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 16/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1875/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 16/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1876/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chá A Của kể từ ngày 18/10/2025 để nhận công tác khác.

Tại Nghị quyết số 1877/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 18/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1878/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Hữu Học kể từ ngày 20/10/2025 để nhận công tác khác.

Tại Nghị quyết số 1879/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 20/10/2025./.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, đồng thời tiên phong, gương mẫu đi đầu giữ vững kỷ luật, kỷ cương.