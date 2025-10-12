Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Công tác cán bộ cần có tầm nhìn xa

Tham luận tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu các bộ, ngành đề cập đến nhiều nội dung trong công tác xây dựng pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo…

Năm giải pháp trong công tác xây dựng pháp luật

Tham luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh tóm lại trong 5 yêu cầu, 5 quan điểm, 5 kết quả, 5 hạn chế và 5 giải pháp.

Năm yêu cầu tác động trực tiếp đến công tác xây dựng pháp luật, theo Bộ trưởng, gồm: đổi mới thể chế là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược; đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện 2 mục tiêu 100 năm; thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền; thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật từ thiên về quản lý sang vừa quản lý, vừa kiến tạo phát triển.

Năm quan điểm về xây dựng pháp luật được nêu tại Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gồm: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; công tác xây dựng pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển; pháp luật phải tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; đầu tư cho xây dựng pháp luật là đầu tư cho phát triển.

Năm kết quả được Bộ trưởng Tư pháp nêu là trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật đạt một số kết quả nổi bật.

Một là, tham mưu ban hành nhiều nhất các văn bản của Đảng về công tác xây dựng pháp luật.

Hai là, lần đầu tiên vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng được thể chế hóa rõ ràng trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ba là, đã ban hành số lượng lớn nhất văn bản quy phạm pháp luật trong một nhiệm kỳ: Chính phủ tích cực tham gia sửa đổi Hiến pháp 2013, trình Quốc hội ban hành 121 luật, nghị quyết.Tại Kỳ họp Quốc hội thứ 10 sắp tới, dự kiến trình khoảng 55 luật, nghị quyết.

Bốn là, đề cao tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành nhiều cơ chế ủy quyền lập pháp cho Chính phủ, giúp Chính phủ chủ động, linh hoạt xử lý nhiều vấn đề cấp bách trong hoạt động điều hành.

Năm là, việc kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát công tác xây dựng pháp luật được tăng cường.

‎Chỉ ra 5 tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho hay, việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong một số lĩnh vực còn chậm. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, coi xây dựng pháp luật là công việc chuyên môn thuần túy, thiếu kiểm tra, giám sát.

Một số văn bản pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu của nền pháp luật kiến tạo, thúc đẩy phát triển; vẫn còn thiên về tư duy quản lý. Chưa định hình tổng thể cấu trúc hệ thống pháp luật của một đất nước phát triển; tính đồng bộ, thống nhất, ổn định và chất lượng soạn thảo một số văn bản còn hạn chế. Tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để.

‎Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nêu 5 giải pháp gồm: tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, làm cơ sở xây dựng định hướng lập pháp nhiệm kỳ tới và chiến lược phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chú trọng công tác xây dựng chính sách từ sớm; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách. Kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật và triển khai chế độ đặc thù. Chuyển đổi số toàn diện, tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và các nền tảng số pháp luật dùng chung.

Thay đổi “tư duy - hoạch định - đổi mới - dẫn dắt”

Với tham luận “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc,” Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có những phát biểu sâu sắc về yêu cầu đối với công tác cán bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tham luận. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Bộ trưởng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ “thực thi” theo kiểu truyền thống hiện hữu mà còn phải thay đổi “tư duy - hoạch định - đổi mới - dẫn dắt” đòi hỏi họ vừa là người làm chính sách, vừa là người phục vụ; vừa mang bản lĩnh chính trị, vừa có năng lực kỹ trị; vừa có phẩm chất đạo đức, vừa làm chủ công nghệ và năng lực hoạch định, vừa thực thi kiến tạo phát triển đất nước.

Nhấn mạnh đổi mới tư duy, nhận thức và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng nêu 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Một là, vai trò lãnh đạo của Đảng trong kiến tạo hệ giá trị và môi trường phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Đảng không chỉ là người hoạch định chiến lược mà còn là người tạo ra hệ giá trị định hướng hành vi công vụ và văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong đó tập trung vào 3 phương diện: lãnh đạo về chính trị - tư tưởng (bảo đảm đội ngũ giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với tổ quốc, không dao động trước khó khăn, không thoái hóa trước lợi ích); lãnh đạo về thể chế - cơ chế (tạo hành lang chính trị, pháp lý, chính sách và môi trường công vụ minh bạch, khoa học, dân chủ, công bằng); lãnh đạo về tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát (bảo đảm công tác cán bộ, công chức, viên chức gắn chặt với hiệu quả công vụ và lòng tin của nhân dân).

Hai là, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, liên thông, minh bạch, hiệu quả.

Ba là, xây dựng hệ giá trị mới và văn hóa công vụ văn minh, hiện đại, thực sự là nơi hội tụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thích ứng, đổi mới, sáng tạo, có khát vọng dấn thân và cống hiến. Xây dựng môi trường làm việc mà nhân tài được tin tưởng, trọng dụng, có cơ hội được khẳng định, được đóng góp vào sự nghiệp chung và được ghi nhận xứng đáng.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách. Công tác cán bộ cần có tầm nhìn xa, đảm bảo kế thừa, tiếp bước vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực chuẩn làm cơ sở để tạo sự vận động, phát triển năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng thời ở cấp chiến lược và cấp cơ sở, tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống hành chính đồng bộ, có chất lượng ở mọi cấp, mọi ngành, không có khoảng cách lớn về trình độ, năng lực, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức dù ở bất cứ ở bộ, ngành, địa phương nào. Xây dựng môi trường hành chính nhà nước có tính rộng mở, liên thông khu vực công – tư để cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội rèn luyện, phát triển năng lực, tạo cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao từ khu vực tư vào nền công vụ và chiều ngược lại, hình thành dòng chảy nhân lực công – tư hài hòa, linh hoạt, sinh động, đa dạng và hiệu quả.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai hiệu quả các chính sách về dân tộc và tôn giáo

Trong tham luận một số vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, thời gian qua, công tác dân tộc và tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Tổ chức bộ máy và hiệu quả quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua đã đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng cho vùng sâu, vùng xa và sinh kế của người dân. Tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh. Hàng trăm nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo đã được xóa bỏ, thay thế, đem lại mái ấm cho đồng bào…

Tuy nhiên, vấn đề dân tộc và tôn giáo luôn là mảnh đất, là lĩnh vực mà các thế lực thù địch tìm cách khai thác, lợi dụng, lôi kéo để chống phá Đảng và Nhà nước.

Để bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trong bối cảnh tác động thông tin đa chiều đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, Bộ trưởng đề nghị Đại hội và Đảng bộ Chính phủ tiếp tục quan tâm, nhất quán mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển. Thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong phát triển kinh tế, xã hội, vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo đa chiều bền vững.

Đối với vấn đề tôn giáo, cần đảm bảo và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của người dân, vận động đoàn kết tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và tôn giáo./.

