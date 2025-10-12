Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I: Kết quả đạt được nhiệm kỳ qua hết sức ngoạn mục

Theo chương trình làm việc tại Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 12/10, các đại biểu thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật

Nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, các đại biểu cho rằng, báo cáo được chuẩn bị công phu, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện đầy đủ các nội dung, phản ánh khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 rõ ràng, khả thi, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.

Phương châm của Đại hội: "Đoàn kết kỷ cương-Dân chủ đổi mới-Đột phá phát triển-Gần dân, vì dân" đã phản ánh đầy đủ tinh thần cốt lõi, vừa là yêu cầu, vừa là động lực cho mọi hoạt động của Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Bày tỏ thống nhất cao với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ Nguyễn Huy Hưng nhận định, các văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản; phản ánh tư duy, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới, nhất là đối với văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Nội dung các văn kiện được xây dựng trên nền tảng kiên định những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; là sự kết tinh từ lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới; là sự kế thừa, phát triển các văn kiện qua các kỳ đại hội, có tính khái quát cao.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thảo luận tại tổ 4. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025 ngắn gọn, cô đọng, súc tích, đúng thực chất, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; chỉ rõ các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và rút ra các bài học kinh nghiệm xác đáng.

Các quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước giai đoạn 2025-2030, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược đề ra mang tính phấn đấu cao, thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Theo Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam Lê Văn Chí, báo cáo phân tích, đánh giá các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp, chính sách tập trung thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bám sát, nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt là bài học kinh nghiệm "chưa có tiền lệ" trong bối cảnh nhiệm kỳ xảy ra nhiều sự kiện, vấn đề đột xuất như dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột, cạnh tranh chiến lược, thiên tai, chính sách thuế quan của các nước...

Bên cạnh đó, yêu cầu trong nước thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột phá, trong đó đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hoàn thiện thể chế; đặc biệt là xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết "trụ cột" được Bộ Chính trị ban hành trong năm 2024, 2025.

Báo cáo chính trị cũng đã cập nhật những kết quả mới về ba đột phá chiến lược, cụ thể là: hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển số, chất lượng nguồn nhân lực đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025; phát triển kết cấu hạ tầng, có nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư nâng cấp.

Đến năm 2025, cả nước có hơn 3.000km đường bộ cao tốc, cơ bản hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông và nhiều công trình cảng biển, cảng hàng không; hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số tiếp tục mở rộng, hiện đại hóa, đi trước một bước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Thị Đức Hạnh cho rằng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được xây dựng nghiêm túc, bám sát tinh thần Nghị quyết và Báo cáo chính trị; xác định rõ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, với nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền."

Đây là căn cứ quan trọng để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội xác định rõ vai trò nòng cốt trong triển khai tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các đại biểu nhất trí cao với đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, thống nhất với nhận định "đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật."

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc sửa chữa, nỗ lực phấn đấu vượt bậc để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững.

Các đại biểu thảo luận tại tổ số 5 chiều 12/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về đánh giá tổng quát cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước qua 40 năm đổi mới, đại biểu nhất trí với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những hạn chế, yếu kém cần kiên quyết khắc phục; thống nhất với 5 bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối đổi mới mà Báo cáo đã chỉ ra; đồng thời nhất trí với 5 quan điểm chỉ đạo cần được quán triệt, thực hiện trong nhiệm kỳ tới; 13 định hướng phát triển kinh tế 5 năm giai đoạn 2026- 2030 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì tăng trưởng GDP hằng năm phải đạt hai con số (10% trở lên).

Đây là một thách thức đặt ra, chưa kể đất nước ta hằng năm bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão lũ (ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP), song nếu có những đột phá về thể chế; đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đột phá về hạ tầng kinh tế-xã hội; giải phóng mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài để phát triển kinh tế thì có thể đạt được.

Nỗ lực không ngừng, tận dụng tối đa cơ hội, tiềm năng, lợi thế

Phát biểu tại tổ thảo luận số 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, chúng ta vừa trải qua một nhiệm kỳ rất khác biệt, khắc nghiệt. Khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi.

Các đại biểu thảo luận tại tổ số 6 chiều 12/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Dịch bệnh rất nghiệt ngã và khác thường, chưa có tiền lệ. Thiên tai cũng hết sức cực đoan và gây ra các tổn hại rất lớn. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh liên miên, xung đột xảy ra ở nhiều nơi; xuất hiện các hoạt động bao vây kinh tế, trừng phạt, chiến tranh thương mại và áp đặt thuế quan…

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực không ngừng, tận dụng tối đa các cơ hội, tiềm năng, lợi thế, vượt qua các khó khăn, thách thức, qua đó tình hình kinh tế-xã hội nhiệm kỳ qua đạt được nhiều những thành tựu to lớn, điều này đã được thể hiện như trong dự thảo báo cáo chính trị. Những thành tựu này được thế giới ghi nhận, nhân dân đánh giá cao, "nhiều kết quả chúng ta đạt được là hết sức ngoạn mục."

Phó Thủ tướng cũng dẫn chứng về cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá rất cao; cho rằng không phải quốc gia nào cũng làm được việc như vậy, bạn bè thế giới rất khâm phục chúng ta khi tiến hành cuộc cách mạng này.

Điều đáng nói ở đây là cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy là sự chuẩn bị cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tăng tốc, bứt phá, mở ra không gian phát triển lớn hơn, giảm thiểu được các tầng nấc trung gian, sàng lọc đội ngũ cán bộ để phục vụ nhân dân tốt hơn, cùng với đó là chúng ta cũng thực hiện phân cấp phân, quyền mạnh mẽ hơn.

Cho rằng thảo luận của các đại biểu rất có trách nhiệm, chất lượng, nhất là những vấn đề hiện nay chúng ta còn đang bàn và đi tìm câu trả lời xác đáng, tất cả đều mong muốn làm thế nào, giải pháp nào để bứt phá, đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong trong thời gian dài, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị bộ phận thư ký của Đại hội bổ sung, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại thảo luận, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội./.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I họp phiên trù bị Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ,chủ trì phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu mô hình tổ chức mới của Đảng bộ Chính phủ.