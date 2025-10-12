Multimedia

Đảng bộ Chính phủ: Những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030

Giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới.

Giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ Chính phủ đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đổi mới đồng bộ phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nhất là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách.

Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất mới.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tập trung triển khai đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại./.

