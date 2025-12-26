Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 26/12, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh thông tin, Đồn Biên phòng Ninh Điền (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 23/12, tại đường mòn cách khu vực cột mốc 155 thuộc ấp Bến Cừ (xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh).

Tổ công tác Đồn Biên phòng Ninh Điền chủ trì, phối hợp với đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Công an xã Ninh Điền và các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra biên giới đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Huỳnh Giỏi (sinh năm 1995, thường trú ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe mô tô, tổ chức cho Ngô Văn Vỹ (sinh năm 2005, thường trú 92/12 Ngô Quyền, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với tiền công là 3 triệu đồng.

Đối tượng Lê Quốc Khánh bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Ninh Điền vì hành vi liên quan đến việc tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Mở rộng điều tra, ngày 25/12, Đồn Biên phòng Ninh Điền đã bắt giữ thêm Lê Quốc Khánh (sinh năm 2000, thường trú ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) là đối tượng có liên quan đến vụ án. Đồn Biên phòng Ninh Điền đã tiến hành thủ tục pháp lý và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, xử lý đối tượng và tang vật theo quy định của pháp luật./.

Tây Ninh: Bộ đội Biên phòng phát hiện, xử lý 4 đối tượng nhập cảnh trái phép Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.”