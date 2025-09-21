Tây Ninh: Bộ đội Biên phòng phát hiện, xử lý 4 đối tượng nhập cảnh trái phép

Ngày 21/9, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết qua tuần tra kiểm soát phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, chiều 20/9 tổ công tác tuần tra thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây gồm 10 cán bộ, chiến sỹ do Trung úy Ngô Văn Minh Nhựt, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Voi Đình chủ trì, phối hợp cùng Công an và lực lượng Quân sự xã Mỹ Quý, tiến hành tuần tra từ khu vực mốc 183 đến mốc 185 ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý.

Khi đến vị trí cách mốc 184 khoảng 100m về phía Việt Nam, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng vượt biên trái phép.

Các đối tượng được đưa về trụ sở để lấy lời khai, gồm Nguyễn Chí Hải (30 tuổi, thường trú xã Thái Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Quốc Dễ (26 tuổi, thường trú phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Ngọc Lũy (32 tuổi, thường trú xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Huỳnh Thanh Tâm (25 tuổi, thường trú xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai).

Nhóm này khai nhận đang tìm cách vượt biên, đi sâu vào nội địa tỉnh Tây Ninh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra, xác minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.”

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp tục điều tra, xác minh hành vi qua lại biên giới trái phép của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật./.

