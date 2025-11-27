Cao Bằng: Tiếp nhận 37 công dân nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc

Ngày 26/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 37 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc bàn giao.

Trước đó, những người này bị phát hiện nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc, bị Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Thạc Long (huyện Đại Tân, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây) bắt giữ.

Qua công tác điều tra, lực lượng biên phòng xác định trong số 37 công dân có Quảng Trung Tuấn (sinh năm 1994, trú tại Khu phố 6, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng đang bị Công an thị xã Ba Đồn (nay là phường Ba Đồn) ra quyết định truy nã số 01/CSĐT ngày 12/2/2018 về hành vi trộm cắp tài sản.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã tiến hành bắt giữ, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao đối tượng cho Công an phường Ba Đồn để xử lý theo quy định.

Đối với 36 công dân còn lại, lực lượng biên phòng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời hướng dẫn họ trở về địa phương nơi cư trú. Tại buổi tiếp nhận, các công dân được lấy lời khai, xác minh nhân thân và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật./.

Quảng Ninh: Trục xuất 9 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Quảng Ninh đã trục xuất 9 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép, góp phần giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự xã hội.