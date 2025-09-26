Quảng Ngãi: Tạm giữ 2 ôtô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 26/9, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết qua tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã tạm giữ 2 phương tiện chở 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhận được tin báo có 2 xe ôtô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang di chuyển trên cao tốc đến Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chỉ đạo triển khai phương án tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ dự kiến phương tiện lưu thông qua.

Lúc 3 giờ ngày 25/9, tại Km 1064, Quốc lộ 1, thuộc xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi, Tổ công tác số 2 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phát hiện và dừng kiểm tra 2 xe ôtô nói trên.

Lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 99A-814.78 do B.T.T.H. (sinh năm 1980, thường trú ở Hà Nội) điều khiển, chở 5 người Trung Quốc và xe ôtô biển kiểm soát 99LD-035.37 do N.Q.S. (sinh năm 1984, thường trú ở Nghệ An) chở 1 người gốc Việt và 5 người Trung Quốc.

Tổ tuần tra kiểm soát đã báo cáo lãnh đạo, bàn giao người, phương tiện và giấy tờ liên quan cho đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, nhất là đội ngũ lái xe dịch vụ, taxi, công nghệ… không nhận chở khách mà không rõ danh tính, quốc tịch; đồng thời, cần lên án, tố giác trường hợp sử dụng xe ôtô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý theo quy định./.

