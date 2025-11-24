Quảng Ninh: Trục xuất 9 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 24/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiến hành trục xuất, trao trả 9 công dân Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo đó, tại khu vực vạch phân quản Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hải Phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thực hiện việc trao trả các đối tượng trên cho phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, toàn bộ số công dân Trung Quốc này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đi đến nước thứ ba hoặc một số mục đích khác. Trong quá trình di chuyển sâu vào nội địa, khi đến địa bàn thành phố Hải Phòng, họ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo pháp luật Việt Nam, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi nhập cảnh, xuất cảnh trái phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các hình thức xử lý có thể bao gồm: khởi tố hình sự, xử phạt hành chính, trục xuất và cấm nhập cảnh vào Việt Nam.

Để phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, tuyệt đối không tham gia tổ chức, môi giới, hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, tố giác các hành vi vi phạm hoặc nghi vấn về xuất nhập cảnh trái phép đến cơ quan chức năng gần nhất, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch HDBank bị bắt

Ngày 24/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (sinh năm 1987, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo đó, vào tháng 4/2025, anh T.T.N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Thời điểm này, do Linh đang nợ tiền của nhiều người nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền giải ngân cho khoản vay của anh T.T.N. Sau đó, Linh đã lập hồ sơ cho anh T.T.N ký, tự ý thêm số tài khoản bên thứ ba nhận tiền giải ngân, rồi chiếm đoạt 950 triệu đồng để sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Qua sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo công dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm soát kỹ nội dung, tài liệu liên quan đến khoản vay để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, chiếm đoạt tài sản./.

