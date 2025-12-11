Tây Ninh: Xử phạt 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Sáng 11/12, Đồn Biên phòng Thuận Bình (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị vừa phát hiện và lập biên bản xử lý 6 người nhập cảnh trái phép từ biên giới vào Việt Nam.

Trước đó, tối 10/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới tại khu vực mốc 197+300m thuộc ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tổ công tác của Đồn Biên phòng Thuận Bình phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh phát hiện 6 người Việt Nam có dấu hiệu nhập cảnh trái phép và yêu cầu những người này về Đồn Biên phòng Thuận Bình để làm việc.

Qua xác minh, nhóm 6 người gồm: V.N.T (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang); L.M.T (41 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ); L.T.P (35 tuổi, ngụ phường Tân Châu, tỉnh An Giang); N.V.P (16 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); P.V.P (24 tuổi, ngụ phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) và N.T.H.N (23 tuổi, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Qua khai thác nhanh, những người này khai nhận từng sang Campuchia làm việc tại các cơ sở nghi lừa đảo gần khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Khi xảy ra xung đột, do lo sợ nguy hiểm, nhóm người trên tìm cách bỏ chạy về Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, ngăn chặn.

Đồn Biên phòng Thuận Bình đã lập biên bản vụ việc, lấy lời khai các đối tượng; đồng thời tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định tại Nghị định 144/2024/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nhân thân các đối tượng, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ hành vi của những người này; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới./.

