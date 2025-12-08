Xã hội

Lâm Đồng: Truy tìm tài xế xe tải để rơi đá làm 1 người nước ngoài tử vong

Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua, rơi xuống làm vỡ kính trước xe khách và trúng 2 người trong xe.

Nguyễn Thanh
Quốc lộ 28B. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Quốc lộ 28B. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trưa 8/12, Công an xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm tài xế phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8/12, xe khách biển kiểm soát 86B-012.72 chở du khách lưu thông từ hướng Phan Sơn đi Đà Lạt.

Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to khoảng bằng 2 bàn tay người lớn từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua, rơi xuống làm vỡ kính trước xe khách và trúng 2 người trong xe khiến một du khách nước ngoài (công dân Nga, sinh năm 1968) tử vong, một người bị thương (chưa rõ thông tin lai lịch).

Theo Công an xã Phan Sơn, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra địa bàn dọc tuyến Quốc lộ 28B, tuy nhiên chưa phát hiện được xe gây tai nạn.

Hiện, Công an xã Phan Sơn đã cử 1 tổ công tác phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận (nơi tiếp nhận nạn nhân cấp cứu) nắm tình hình và mời tất cả tài xế phục vụ công trình thi công tuyến Quốc lộ 28B làm việc, đồng thời trích xuất camera dọc tuyến đường để xác minh, làm rõ vụ tai nạn.

Quốc lộ 28B đang trong quá trình nâng cấp, cải tạo nên có rất nhiều xe tải vận chuyển vật liệu thi công trên đường. Đến trưa 8/12, nhà thầu thi công Quốc lộ 28B đã tập trung, điểm danh vẫn chưa xác định được người lái phương tiện nào nghi vấn gây ra vụ tai nạn nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tài xế xe tải #Quốc lộ 28B #Truy tìm tài xế
