Lạng Sơn: Xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây thương vong nghiêm trọng

Chiều tối 26/11, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong tại tỉnh Lạng Sơn và làm rõ danh tính các nạn nhân.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 13 giờ ngày 26/11, tại km 42+600 quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô; xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo sơ mi rơ mooc biển kiểm soát 98R-013.92 do Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 19A - 483.13 do Lại Quang Nhân (sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Nguyên nhân sơ bộ do Lại Quang Nhân điều khiển xe ôtô đi không đúng làn đường và đâm trực diện vào xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ (gồm 3 nam 1 nữ) và 2 người bị thương nặng; tất cả 6 người thương vong đều ngồi trên xe ô tô con.

Danh tính 6 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông là Lại Quang Nhân, sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội là lái xe (bị thương); P.V.H, sinh năm 2004, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (bị thương).

Bốn nạn nhân tử vong, bao gồm: P.V.K, sinh năm 1969, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (bố đẻ của H); T.T.L, sinh năm 1973, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (mẹ đẻ của H); N.Đ.V, sinh năm 1985, trú tại khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thường Tín, Hà Nội; N.T.H.S, sinh năm 1984, trú tại khu tập thể Bệnh viện Tâm thần Trung ương Thường Tín, Hà Nội./.

