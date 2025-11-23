Thế giới

Châu Mỹ

Tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở Chile và Mexico

Hai vụ tai nạn xe buýt tại Chile và Mexico trong cùng ngày khiến hơn 10 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Linh Tô
Ảnh minh họa. (Ảnh: AA)
Ảnh minh họa. (Ảnh: AA)

Giới chức Chile và Mexico ngày 22/11 thông báo 2 vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra cùng ngày đã khiến hơn 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tại Chile, Cơ quan Phòng ngừa và Ứng phó Thảm họa quốc gia cho biết 4 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương sau khi hai xe buýt liên tỉnh va chạm trên tuyến đường 5 North, đoạn qua khu vực Varillas thuộc vùng Antofagasta của nước này.

Trong số các nạn nhân, một người trong tình trạng nguy kịch được đưa tới bệnh viện, còn 35 người bị thương nhẹ được chăm sóc tại chỗ. Lực lượng Carabineros đã phong tỏa và điều tiết giao thông trong khi cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng ngày tại Mexico, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương khi một xe buýt chở khách du lịch từ Uruapan đến Tlalpujahua bị lật ở bang Michoacan.

Văn phòng Công tố bang cho biết các nhóm điều tra và pháp y đã được triển khai tới hiện trường, song nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định.
Theo số liệu chính thức, Mexico ghi nhận gần 375.000 vụ tai nạn giao thông trong năm 2024, cướp đi sinh mạng của 4.656 người và gần 86.000 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn xe buýt #Chile #Mexico #thương vong #giao thông Chile Mexico
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ cháy trên tàu container ở cảng San Pedro (Nguồn: Reuters)

Mỹ: Cháy tàu gây nổ lớn tại cảng San Pedro

Đám cháy bùng phát trên tàu có chứa vật liệu nguy hiểm tại cảng San Pedro buộc lực lượng cứu hỏa phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng với thiết bị trợ thở độc lập và kịp thời giải cứu 23 thủy thủ.

Ảnh minh họa.

Mối liên quan giữa tóc bạc và nguy cơ ung thư

Các nhà khoa học đã tìm hiểu cơ chế khi các tế bào sắc tố trong tóc và da của con người "tự hủy" khi bị tổn thương, như một phần trong nỗ lực của cơ thể nhằm tự bảo vệ trước căn bệnh ung thư.