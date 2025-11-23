Tai nạn liên hoàn trên cao tốc miền Tây Nhật Bản, nhiều người bị thương

Ngày 23/11, trên đường cao tốc Sanyo thuộc tỉnh Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 21 người bị thương, trong đó có bốn trẻ em dưới 5 tuổi.

Theo cảnh sát địa phương, vụ va chạm đầu tiên liên quan đến ba xe ôtô, làm chín người bị thương.

Khoảng 50 phút sau đó xảy ra vụ tai nạn thứ hai, liên quan đến bảy phương tiện, bao gồm một xe tải chở ôtô, khiến 12 người bị thương.

Cả hai vụ tai nạn đều xảy ra trên đoạn cao tốc hai làn xe với các khúc cua nhẹ và chỉ cách nhau 5-6km.

Các vụ việc đã buộc nhà chức trách phải tạm thời đóng cửa làn đường hướng vào cao tốc giữa hai nút giao Saijo và Takaya./.

