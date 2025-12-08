Xã hội

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định truy tố bị can Lê Trung Khoa

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Đối tượng Lê Trung Khoa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Cáo trạng số 2320/CT-VKSTC-V1 truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ theo quy định tại Điều 141 và Điều 142 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can có lý lịch sau đây:

Họ tên: Lê Trung Khoa, Giới tính: Nam;

Ngày sinh: 23 tháng 9 năm 1971, tại: Thanh Hóa;

Nguyên quán: Thanh Hóa;

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 01, Ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội (trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, thành phố Hà Nội);

Nơi ở hiện nay: Cộng hòa Liên bang Đức;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;

Giấy Chứng minh nhân dân: số 011457540, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội;

Trình độ học vấn: 12/12;

Tiền án, tiền sự: Không

Con ông: Lê Văn Trọng; Con bà: Cao Thị Lời;

Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Lê Trung Khoa.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015./.

