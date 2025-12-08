Hai tháng xử lý 126.482 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Tối 8/12, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hai tháng qua (từ ngày 8/10 đến ngày 7/12), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện và lập biên bản 126.482 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện 37 ca (trong 24 ngày) tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trong một khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, phát hiện và lập biên bản xử lý 59.282 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

So với thời gian trước liền kề, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 30.167 (23,85%).

“Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn gia tăng cho thấy vẫn còn bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được tác hại của việc điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn,” đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục duy trì kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” đối với người tham gia giao thông./.

