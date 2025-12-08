Thủ tướng: Tây Ninh cần phát huy 3 cầu nối, 3 yếu tố hội tụ để phát triển bứt phá

Chiều 8/12, nhân chuyến công tác tham dự Lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình kinh tế-xã hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh thúc đẩy Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ); có diện tích tự nhiên hơn 8.536km2; dân số khoảng 3,25 triệu người; gồm 96 đơn vị hành chính cấp xã. Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 369km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia; quy mô kinh tế xếp thứ 10 cả nước.

Năm 2025, Tây Ninh đề ra 14 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực, dự kiến đến cuối năm có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 9,52%, xếp thứ 2 ở khu vực phía Nam và xếp thứ 8 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, góp phần củng cố nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, đầu tư, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; đối ngoại được tăng cường, nhất là với bạn Campuchia. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được tổ chức tinh gọn, hoạt động theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt, chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, đi vào ổn định...

Tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 10 - 10,5%, tạo đà, tạo lực tiếp tục tăng trưởng mức cao trong những năm tiếp theo theo hướng nhanh, bền vững. Tây Ninh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là: Tiếp tục quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, kết nối kinh tế Việt Nam-Campuchia; vướng mắc tại dự án Nhà máy điện LNG Long An. Tỉnh đề nghị Trung ương quan tâm đầu tư, hỗ trợ tỉnh trong xây dựng các công trình bảo vệ, chống sạt lở; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cấp Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam...

Các bộ, ngành đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, giải đáp kiến nghị của tỉnh và góp ý, đề xuất định hướng, giải pháp để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tỉnh Tây Ninh mới có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; là cửa ngõ quan trọng của đất nước kết nối Đông Nam Á; vị trí chiến lược kết nối 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp nối Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Đông Nam Bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, Tây Ninh là cầu nối quan trọng của 3 vấn đề: Kết nối quốc tế qua 4 cửa khẩu; nơi trung chuyển giữa các vùng; kết nối phát triển công nghiệp. Tây Ninh hội tụ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, dư địa phát triển rất lớn.

“Tây Ninh cần phát huy 3 cầu nối, 3 yếu tố hội tụ kể trên và tinh thần đoàn kết, anh dũng, kiên cường, truyền thống lịch sử hào hùng; căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển bứt phá, nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân năm sau cao hơn năm trước,” Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ một số hạn chế như hạ tầng chiến lược còn bất cập so yêu cầu phát triển; tiêu thụ nông sản còn khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo còn bất cập; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế; chưa có giải pháp đồng bộ, đột phá để khoa học, công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển mới; an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định…

Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh đoàn kết thống nhất, đưa tỉnh phát triển mạnh, nhanh, bứt phá trong giai đoạn mới, bảo đảm tăng trưởng 2 con số thời gian tới; làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm người yếu thế, gia đình người có công với cách mạng...; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng nhiều năm, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Mục tiêu là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đóng góp vào thành quả chung của đất nước; hình thành động lực tăng trưởng bền vững, xứng đáng là một trong những địa phương trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam và cả nước; chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10-10,5% trong năm 2026 và giữ liên tục những năm tiếp theo. Tỉnh tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, đáp ứng tình hình mới, không gian phát triển mới, yêu cầu mới, phải phát triển chuỗi công nghiệp, đô thị gắn với hành lang kinh tế xuyên Á; triển khai hiệu quả Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045. Các quy hoạch này phải thực hiện nhanh, chậm nhất tháng 1/2026 phải ban hành được.

Tây Ninh tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tỉnh coi trọng nguồn lực của Nhà nước, là nguồn vốn dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn của xã hội; khuyến khích đầu tư vào Campuchia; đẩy mạnh thanh toán bằng tiền bản tệ giữa hai nước.

Tây Ninh tập trung phát triển mạnh khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy lợi thế lân cận với Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tỉnh chuẩn bị điều kiện để khởi công ít nhất 1 khu công nghệ cao và 1 trung tâm đổi mới sáng tạo trong quý 1/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tây Ninh phải quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, nhất là công tác phát triển nhà ở cho các đối tượng khó khăn. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026. Tây Ninh tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tỉnh bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các công trình thủy lợi, bờ kè chống sạt lở... nhất là phát huy hiệu quả chức năng của hồ Dầu Tiếng, công trình đáng tự hào của Tây Ninh nói riêng và cả nước; xây dựng dự án nạo vét hồ, tận dụng cát sỏi nạo vét để xây dựng các công trình khác.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng tôn giáo, biên giới, xung yếu về an ninh trật tự. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tây Ninh tiếp tục triển khai tốt chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ; tăng cường thực hiện các dịch vụ công trên môi trường số; tăng cường sắp xếp trụ sở dôi dư. Đặc biệt, Tây Ninh phải tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả các Nghị quyết mang tính chiến lược của Bộ Chính trị đã và sắp ban hành.

Về một số đề xuất của tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, đánh giá các dự án để vận dụng sáng tạo, tối đa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề ra cơ chế thu hút các nguồn vốn khác, nhất là hợp tác công tư, BT, BOT..., không thể chỉ sử dụng vốn đầu tư công.

Theo Thủ tướng, tỉnh cần ưu tiên thực hiện dự án đường nối trung tâm của 2 tỉnh lỵ cũ (Long An với Tây Ninh); đầu tư xây dựng cầu trên tuyến đường nối Cửa khẩu quốc tế Tân Nam; tăng cường phân cấp cho tỉnh làm chủ đầu tư...

Về tháo gỡ khó khăn cho Nhà máy điện LNG Long An, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn họp với các bên liên quan để giải quyết trên tinh thần bảo đảm tuân thủ đúng các luật hiện hành, thực hiện lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đàm phán dứt điểm trong tháng 12/2025, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng.../.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh Chiều 8/12, tại Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.