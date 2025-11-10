Tây Ninh: Khẩn trương rà soát, bổ sung công chức cho UBND các xã, phường

Nhằm kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong tỉnh khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận và tuyển dụng công chức.

Trong số đó, cần tập trung rà soát, tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách đáp ứng đủ điều kiện.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương sớm hoàn thành và ban hành danh mục vị trí việc làm của Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, các địa phương khẩn trương rà soát, lập thủ tục tiếp nhận những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, tập trung ưu tiên những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Chậm nhất đến ngày 18/11/2025, các địa phương phải gửi văn bản đề nghị kèm đầy đủ hồ sơ theo quy định về Sở Nội vụ để thẩm định.

Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận người đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tiếp tục xác định nhu cầu bổ sung công chức còn thiếu theo từng vị trí việc làm, đặc biệt là các lĩnh vực gồm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kế toán, địa chính-xây dựng cùng những vị trí trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, các địa phương gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt tiếp nhận vào làm công chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Đồng thời, đơn vị tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức theo quy định.

Theo ông Phạm Xuân Bách, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, qua rà soát, đội ngũ cán bộ, công chức tại Ủy ban Nhân dân cấp xã trong tỉnh hiện có hơn 3.700 người, còn thiếu trên 2.000 biên chế so với tổng chỉ tiêu được giao.

Sở Nội vụ đã hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp nhận người đủ điều kiện vào làm công chức, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực có kinh nghiệm, đáp ứng ngay nhu cầu công việc của các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Đồng thời, Sở hướng dẫn xây dựng danh mục vị trí việc làm tạm thời đối với các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã./.

'Phải thay đổi hoàn toàn tư duy, kỹ năng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp' Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chính quyền các địa phương phải thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức, kỹ năng vận hành, tư duy quản trị địa phương với các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền.