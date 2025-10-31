Kết quả sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.

Tại phiên họp Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra chiều 29/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đánh giá sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động ban hành hơn 140 nghị định, nghị quyết, công điện, quyết định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực. Các bộ, ban, ngành ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn đồng bộ, kịp thời.

Các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai. Đến nay, 99,99% cán bộ nghỉ việc đã được nhận chi trả chính sách; 100% xã, phường, đặc khu đã mở tài khoản và chi trả lương qua Kho bạc Nhà nước; 17.595 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý; 3.143 đơn vị hành chính cấp xã đã đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất (chiếm 94,6%); hơn 83% các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở địa phương; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhân sự cơ bản bảo đảm yêu cầu…/.