Hội nghị TW 2: Đồng thuận cao với định hướng lớn, vận dụng linh hoạt ở địa phương

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khép lại với sự thống nhất rất cao của Trung ương đối với những vấn đề lớn của Đảng và đất nước.

Nhiều cán bộ, đảng viên, chuyên gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nội dung và kết quả của Hội nghị, khẳng định sự kiên định vững chắc, các nguyên tắc cốt lõi để hướng đến những mục tiêu lớn trong phát triển đất nước.

Kiên định nguyên tắc, khơi dậy khát vọng tăng trưởng “hai con số”

Qua nghiên cứu Thông báo kết quả Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhận thấy một thông điệp vô cùng mạnh mẽ về sự kế thừa và đột phá chiến lược. Đặc biệt, ông tâm đắc sâu sắc với yêu cầu của Tổng Bí thư về việc quán triệt tinh thần “Bốn kiên định” và “Bốn nguyên tắc” cốt lõi của Đảng.

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, khó dự báo, đây không chỉ là kim chỉ nam về lý luận, mà còn là “bản lề” để giữ vững định hướng phát triển đất nước bền vững.

Với mỗi đảng viên, đây là bài học về bản lĩnh chính trị vững vàng; là cơ sở để chúng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trước mọi khó khăn, thử thách của thời đại.

Về mục tiêu tăng trưởng “hai con số,” Đại tá Nguyễn Tâm Hùng cho rằng khát vọng vươn mình của dân tộc mà Trung ương đã thảo luận là một chỉ tiêu mang tính lịch sử, thể hiện khát vọng và tầm nhìn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây không đơn thuần là con số kinh tế, mà là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, cần phải quyết liệt đoạn tuyệt với tư duy “làm vừa đủ”, tâm lý trông chờ, ỷ lại hay e dè, ngại trách nhiệm. Từ thực tế sinh hoạt tại địa phương, ông mong muốn hệ thống chính trị cần thực hiện mạnh mẽ việc rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính rườm rà. Chúng ta cần phải hành động với tinh thần “vướng đâu gỡ đó” và gỡ vướng với tinh thần hết sức trách nhiệm, lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng, ấm no của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động.

Trao đổi về tăng trưởng “hai con số”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Trường Đại học Sài Gòn (vừa trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI) cho biết mặc dù chúng ta đang đứng trước một thế giới đầy bất ổn, bất định và nhiều biến động, nhưng thực tế những thách thức này đã được dự báo từ trước.

Trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV, bối cảnh này đã được nhận diện rõ ràng. Vì vậy, chúng ta cần giữ vững sự tự tin để xây dựng và triển khai cả các giải pháp ngắn hạn lẫn dài hạn.

Quan trọng hơn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân cho rằng cần thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, đó là kiên định, kiên trì để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Mục tiêu tăng trưởng trong kế hoạch 5 năm là đạt mức hai con số. Có thể từng quý sẽ có biến động, quý này thấp hơn, quý sau cao hơn, nhưng xét bình quân vẫn phải hướng đến tăng trưởng “hai con số.”

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân, nền kinh tế Việt Nam có lợi thế là đa trụ cột. Các thế mạnh bao gồm công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại-dịch vụ-du lịch, cùng với đó là công nghiệp văn hóa. Chính sự đa dạng này giúp chúng ta vừa phát triển, vừa đảm bảo tính bền vững, trong đó yếu tố cốt lõi vẫn là tăng trưởng bền vững.

Để đạt được mục tiêu đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hoàng Ngân phân tích, cần tiếp tục đẩy mạnh ba đột phá chiến lược: Đột phá về thể chế - trong đó thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh và là công cụ kiến tạo phát triển, đòi hỏi Quốc hội khóa XVI tập trung hoàn thiện mạnh mẽ hơn; đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng số.

Bên cạnh đó, chúng ta cần có thêm một đột phá mang tính mũi nhọn là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây chính là những trụ cột quan trọng để Việt Nam tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Linh hoạt, khoa học trong điều hành

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong phiên bế mạc: Kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn tới cần được đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, với cách tiếp cận vừa mang tính hệ thống, vừa có chiều sâu chiến lược. Đó không chỉ là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên nhằm làm trong sạch bộ máy, mà còn là điều kiện nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội và tạo lập môi trường lành mạnh cho phát triển.

Thống nhất cao quan điểm của Tổng Bí thư, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, chống tham nhũng phải đi đôi với chống lãng phí, tiêu cực - đây là hai mặt của một cuộc chiến “không ngừng, không nghỉ” để bảo vệ nguồn lực quốc gia.

Ông tin tưởng, khi mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc “tự soi, tự sửa,” coi lãng phí tài sản công và thời gian là có lỗi với nhân dân, thì bộ máy sẽ trở nên tinh gọn, liêm chính và mạnh mẽ hơn. Việc củng cố niềm tin của nhân dân thông qua sự minh bạch, trách nhiệm chính là nguồn sức mạnh nội sinh lớn nhất để chúng ta thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược mà Hội nghị đã đề ra.

Trong khi đó, Thạc sỹ Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường đoàn Lý Tự Trọng (Thành phố Hồ Chí Minh) quan tâm và tán thành cao với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc.

Theo Thạc sỹ Dương Trọng Phúc, thực tiễn của nước ta hiện nay cho thấy mỗi địa phương có những đặc điểm khác nhau về kinh tế, văn hóa, xã hội, dân cư... do đó cách thức quản lý, điều hành phải linh hoạt.

Ví dụ tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… việc thiết lập một Nhà văn hóa sinh viên chuyên biệt là nhu cầu cấp thiết để thúc đẩy các hoạt động học tập, lao động, sáng tạo trong lực lượng trí thức trẻ.

Tuy nhiên, tại những địa bàn khác có ít trường đại học, cao đẳng, nhiệm vụ này hoàn toàn có thể linh hoạt lồng ghép hiệu quả vào hoạt động của Trung tâm văn hóa nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Tương tự, trong công tác đào tạo cán bộ Đoàn thể để tập hợp, vận động lực lượng, tại các địa bàn rộng lớn với yêu cầu công tác đa dạng, cần phải thiết lập trường đào tạo đặc thù; song ở một số nơi có thể linh hoạt thực hiện cơ chế phối hợp hoặc kiêm nhiệm để đảm bảo bộ máy không bị phình đại.

Thạc sỹ Dương Trọng Phúc cho rằng nếu áp đặt một khuôn mẫu quản lý, điều hành xơ cứng cho mọi địa bàn mà không tính đến sự khác biệt về dân số, diện tích hay đặc thù an ninh - quốc phòng; hoặc ngược lại địa phương nào cũng yêu cầu “tính đặc thù” thì hệ lụy tất yếu sẽ là một bộ máy cồng kềnh, thiếu cơ chế hoạt động, vận hành “lệch pha” ngay tại cơ sở.

Điều này sẽ trực tiếp triệt tiêu mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Việc lấy thực tiễn làm thước đo và khoa học làm căn cứ điều hành chính là chìa khóa then chốt để mô hình chính quyền hai cấp phát huy tối đa giá trị thực tế./.

Hội nghị Trung ương 2: Niềm tin vào cách vận hành thực chất để bứt phá Điểm đáng chú ý là Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV giải quyết công việc rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ.