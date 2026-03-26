Ẩm thực gia tăng sức hấp dẫn cho Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai

Hội tụ giữa lòng phố thị Quy Nhơn, các món ăn mang đậm hương vị núi rừng Tây Nguyên và biển cả được đầu bếp tại các nhà hàng chế biến tỉ mỉ, khéo léo, đem đến sự trải nghiệm khó quên cho du khách khi đặt chân đến Gia Lai tham dự chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia.

Bọ biển hấp , lẩu Tôm hùm, Hàu đại dương nướng phô mai…. những món ăn mang đậm hương vị biển cả được nhà hàng khéo léo chế biến để phục vụ thực khách khi đặt chân đến Quy Nhơn.

Không chỉ có hải sản, Quy Nhơn nay đã trở thành tâm điểm giao thoa giữa ẩm thực đại dương và đại ngàn. Sự hiện diện của những nhà hàng đặc sản Tây Nguyên giữa lòng phố biển là minh chứng cho sức hút đa văn hóa của vùng đất này./.