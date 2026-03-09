Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có gì hấp dẫn?

Với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư quy mô lớn, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23-30/3 tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, điểm nhấn của chuỗi sự kiện là không gian nghệ thuật đặc sắc của Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” (từ 20h10 đến 21h30) tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Chương trình có sự kết hợp âm nhạc, ánh sáng và trình diễn nghệ thuật, tái hiện bức tranh giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và vùng biển miền Trung trù phú cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp hoặc tầm cao.

Lần đầu tiên đăng cai Năm Du lịch quốc gia, nhiều sự kiện lớn về kinh tế và đầu tư cũng được tổ chức nhằm khai thác tiềm năng của Gia Lai. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực.

Theo đó, trong số 244 sự kiện dự kiến được tổ chức (gồm 18 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 117 sự kiện do 22 tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức và 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiện), nổi bật là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 vào ngày 28/3 với khoảng 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai dự kiến trao và ký kết hơn 122 dự án và 132 biên bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp và khoa học công nghệ.

Cồng chiêng, di sản văn hóa độc đáo của vùng đất Gia Lai. (Ảnh minh họa: Tazan Tây Nguyên)

Song song với hoạt động xúc tiến đầu tư là Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026, tổ chức vào sáng 27/3 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, là diễn đàn cho các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp thảo luận về định hướng phát triển du lịch bền vững, xây dựng sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường du lịch cho địa phương giai đoạn mới.

Hội thảo với chủ đề "Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản, du lịch, hàng không cùng cất cánh" cũng được tổ chức trong ngày 27/3, sẽ tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và hệ sinh thái du lịch-dịch vụ của Gia Lai.

Đáng chú ý, nhân dịp khai mạc, địa phương sẽ tổ chức chương trình "Du Xuân hữu nghị," đón tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự từ nhiều quốc gia tham gia hành trình trải nghiệm các điểm đến đặc sắc của tỉnh.

Bên cạnh đó, Tuần lễ khai mạc còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao hấp dẫn như: Chương trình "Tinh hoa ẩm thực Gia Lai 2026" (từ 27-29/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành) giới thiệu các món ăn đặc trưng như gà nướng cơm lam, bò một nắng chấm muối kiến, nem tré, bún cá, hải sản, càphê… cùng các sản phẩm OCOP và gian hàng quảng bá du lịch; tour càphê Gia Lai, tham quan các trang trại càphê ở khu vực phía Tây tỉnh để tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức càphê đặc sản gắn với du lịch nông nghiệp xanh…

Thông qua chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực, nơi hội tụ vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh miền Trung./.

Năm Du lịch quốc gia 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tỉnh Gia Lai khi du lịch được xác định là một trong năm trụ cột kinh tế của địa phương giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, Gia Lai sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.

