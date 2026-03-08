An Giang: Đưa Núi Cấm trở thành điểm đến hấp dẫn

Ngày 8/3, tại xã Núi Cấm, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị phát triển du lịch Núi Cấm, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch nhằm tìm giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái cho biết Khu du lịch Núi Cấm đang từng bước đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ như hệ thống cáp treo, hoạt động trekking, công viên nước Lâm Viên... góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khu du lịch Núi Cấm đến thị trường trong nước và quốc tế cũng được đẩy mạnh, từng bước xây dựng và lan tỏa thương hiệu du lịch An Giang.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch Núi Cấm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, tình trạng khiếu kiện kéo dài, đảm bảo an ninh trật tự... Những vấn đề này cần sớm được tháo gỡ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển du lịch Núi Cấm theo hướng bền vững.

Nơi đây cần đa dạng các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng và lợi thế sẵn có, chú trọng các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh; từng bước kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chất lượng cao, hướng tới hình thành các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

Cáp treo đưa du khách lên tham quan Khu du lịch Núi Cấm. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Núi Cấm cần phát triển du lịch sinh thái tâm linh gắn với các điểm tham quan đặc trưng, tôn tạo, nâng cấp các điểm du lịch tiêu biểu như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, động Thủy Liêm, hang Bác Vật Lang, hang Ông Hổ, điện Cửu Phẩm... nhằm bảo tồn giá trị văn hóa-tín ngưỡng, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Các chuyên gia cũng cho rằng địa phương cần khuyến khích phát triển du lịch dựa vào cộng đồng như du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái nhà vườn, làng nghề truyền thống, qua đó từng bước gắn kết cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch.

Vào dịp cao điểm, đặc biệt dịp cuối tuần và lễ, tuyến đường từ cổng khu du lịch đến khu trung tâm thường xảy ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan của du khách.

Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường Công binh nối với Tỉnh lộ 948, nhằm giảm tải giao thông, tạo thuận lợi cho du khách.

Sở Du lịch An Giang cũng đề xuất giao Ban Quản lý Dự án tỉnh khảo sát kiến nghị đầu tư mở rộng tuyến đường Công binh nối Tỉnh lộ 948.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý hoạt động du lịch tại khu vực này, xử lý tình trạng xây dựng homestay trái phép, chèo kéo khách; đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn để du lịch Núi Cấm phát triển đúng theo tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Tỉnh sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia đầu tư và quản lý Khu du lịch Núi Cấm, từng bước chuyển từ mô hình quản lý nhà nước sang thu hút doanh nghiệp đầu tư, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, đưa Núi Cấm trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Vào tối 7/3, Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm phối hợp Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm tổ chức Lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ 2, thu hút hơn 20.000 người dân, phật tử và du khách trong, ngoài tỉnh tham dự, chiêm bái.

Núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) nằm ở trung tâm vùng Bảy Núi, thuộc các xã Núi Cấm, An Cư và phường Chi Lăng, có diện tích tự nhiên 3.100ha, độ cao 710m so với mực nước biển.

Với địa hình núi non hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên độc đáo, nơi đây được xem là điểm nhấn du lịch của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khu du lịch được quy hoạch trên diện tích hơn 1.050ha, trong đó phần lớn khu trung tâm du lịch thuộc xã Núi Cấm.

Năm 2014, Núi Cấm được công nhận là khu du lịch địa phương theo quy định của Luật Du lịch năm 2005, thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Các điểm tham quan tiêu biểu gồm hồ Thủy Liêm, hồ Thanh Long, suối Ô Tưksa, suối Tiên cùng nhiều địa điểm du lịch văn hóa tâm linh như chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, Thiền viện chùa Phật Lớn và các vồ, hang, điện động gắn với nhiều truyền thuyết tâm linh.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm và phường Chi Lăng quản lý hoạt động du lịch, gồm cơ sở lưu trú, dịch vụ và thương mại.

Hiện khu vực có 12 cơ sở lưu trú dưới núi với sức chứa khoảng 800 người và 12 cơ sở trên núi với sức chứa khoảng 700 người, chủ yếu là nhà trọ, nhà nghỉ. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở lưu trú có quy mô nhỏ, chưa đạt chuẩn phục vụ các đoàn khách lớn, dẫn đến việc kết nối tour tuyến và phát triển du lịch lưu trú còn hạn chế./.

