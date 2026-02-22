Doanh thu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt 12.150 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết), Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 đến ngày 22/2), doanh thu du lịch trên địa bàn Thành phố đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn đạt 4,32 triệu lượt, tăng 35%; khách quốc tế đến Thành phố đạt 170 nghìn lượt, tăng 51,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng công suất phòng đạt khoảng 75%, tăng 10%. Kết quả này đạt được là nhờ sự nỗ lực của Sở Du lịch; Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu; doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú du lịch; khu, điểm du lịch... trên địa bàn Thành phố đã tổ chức đa dạng hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 nổi bật và đặc sắc, cũng như thu hút được du khách trong và ngoài nước.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận xu hướng du lịch đô thị, vui chơi-tham quan-trải nghiệm Tết, tập trung ở đa dạng sản phẩm đặc trưng và không gian trung tâm, chuỗi hoạt động Tết cố định có quy mô lớn giữ khách ở lại Thành phố và tăng chi tiêu dịch vụ.

Khách nội địa đến Thành phố chủ yếu là nhóm thăm thân nhân kết hợp du lịch, nhóm gia đình - bạn bè, xu hướng đi ngắn ngày, “đi trong nội đô” như đường hoa, phố đi bộ, chợ Tết, mua sắm-ẩm thực-sự kiện. Còn khách du lịch nhập cảnh trong dịp Tết phổ biến tăng ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, kết hợp tour tuyến lân cận...

Theo đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Sở đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời, ngành du lịch Thành phố khai thác hiệu quả các không gian văn hóa, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ người dân và du khách vui Xuân, đón Tết.

Ngoài ra, hầu hết hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội đầu năm được tổ chức đồng bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo không khí phấn khởi, sôi động, lan tỏa hình ảnh điểm đến hấp dẫn trong những ngày đầu năm mới.

Nhìn chung, hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra an toàn, trật tự, văn minh; môi trường du lịch được đảm bảo, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân và du khách./.

