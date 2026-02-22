Du lịch khởi sắc Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đón 14 triệu lượt khách

Theo ước tính của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách.

Con số này tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025, ghi dấu một mùa du lịch rộn ràng, an toàn và tăng trưởng ấn tượng trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, hoạt động du lịch không chỉ diễn ra sôi động ở các trung tâm lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương.

Lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng trưởng

Tại nhiều địa phương trọng điểm, lượng khách quốc tế tăng mạnh. Trong đó, Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế (tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025); Huế đón khoảng 238.200 lượt (tăng 207%); Hà Nội đón 217.000 lượt (tăng 55%); Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 170.000 lượt (tăng 51,7%); Khánh Hòa, An Giang cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng từ 23-28%.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Du lịch Tết cũng ghi nhận sự chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tìm kiếm giá trị văn hóa bản địa, lưu trú dài ngày hơn thay vì đi ngắn ngày, di chuyển nhiều điểm.

Thống kê sơ bộ, trong những ngày Tết, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55-60%. Trong đó, nhiều điểm đến đạt tỷ lệ rất cao như: Lô lô Chải (Tuyên Quang) ước đạt 100%; Phú Quốc (An Giang) khoảng 95%; Sa Pa (Lào Cai) 90-95%, Đà Lạt, Phan Thiết (Lâm Đồng) 80-90%.

Tại nhiều địa phương, số lượng khách quốc tế đạt mức tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa.

Sự gia tăng này là kết quả tổng hòa của chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả và nỗ lực làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương. Thực tế này cũng là lời khẳng định vị thế của các điểm đến du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bức tranh du lịch Tết Bính Ngọ 2026 khởi sắc toàn diện. Thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch đi du lịch và là cơ hội để các hãng lữ hành, khách sạn, cơ sở ăn uống, đơn vị vận chuyển… khởi động một năm kinh doanh dịch vụ sôi động.

Công tác chuẩn bị đón và phục vụ khách du lịch đã được triển khai sớm và kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, các địa phương, doanh nghiệp đã chủ động làm mới sản phẩm, tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, giải trí để thu hút du khách.

Khách nước ngoài “check-in” không gian Tết Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Một số điểm nổi bật đáng chú ý của du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ là sự tăng trưởng đồng đều giữa khách nội địa và quốc tế, giữa các trung tâm lớn và địa phương mới nổi. Đặc biệt, tổng thu du lịch tại nhiều địa phương tăng trên 30%.

Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận xu hướng tiêu dùng du lịch thay đổi rõ nét: Khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến nhiều hơn, ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, gắn với văn hóa-lịch sử-bản sắc địa phương, lưu trú dài ngày.

Đáng mừng, trong 9 ngày nghỉ Tết không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch trên phạm vi cả nước. Hoạt động du lịch diễn ra an toàn, trật tự, hình ảnh điểm đến xanh-sạch-đẹp được giữ vững.

“Thành công của mùa du lịch Xuân Bính Ngọ năm nay thể hiện rõ sự chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan du lịch quốc gia, sự linh hoạt của các địa phương, doanh nghiệp và sức bật mạnh mẽ của thị trường khách nội địa lẫn quốc tế,” đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết.

Hướng tới mục tiêu năm 2026

Theo thống kê từ các địa phương, trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35%; tổng thu từ du lịch đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%. Công suất phòng bình quân đạt 75%.

Các sản phẩm du lịch đường sông, city tour bằng xe buýt hai tầng, trải nghiệm không gian Tết truyền thống tiếp tục thu hút đông đảo du khách.

Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3%; tổng thu đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%; công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Chuỗi hoạt động “Happy Tết 2026,” chợ hoa Xuân phố cổ, không gian Tết cổ truyền và các lễ hội đầu Xuân tạo sức hút lớn.

Nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức thu hút người dân và du khách tham gia, trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%; tổng thu đạt 3.960 tỷ đồng. An Giang ghi nhận 1,7 triệu lượt khách, tổng thu 2.622 tỷ đồng, tăng gần 40%. Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75-80%...

Những kết quả trên cho thấy sức bật mạnh mẽ của các trung tâm du lịch trọng điểm, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt tăng trưởng và lan tỏa hiệu ứng tích cực tới toàn ngành trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Để có được sự khởi sắc này, ngay từ cuối năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương bảo đảm hoạt động du lịch dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán diễn ra an toàn, hiệu quả.

Nội dung tập trung vào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm; niêm yết và bán đúng giá; ngăn chặn tình trạng lợi dụng lễ, Tết để trục lợi.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng kế hoạch trực Tết, phân công lãnh đạo và cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Đồng thời, công tác truyền thông, quảng bá được triển khai đồng bộ; thông tin cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mua vé máy bay, tour, phòng khách sạn giá rẻ trên không gian mạng được tăng cường.

Bám sát chỉ đạo, ngành du lịch các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ khách, thiết lập đường dây nóng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ. Sự chuẩn bị bài bản, từ sớm và từ xa đã góp phần mang đến một mùa du lịch Tết an toàn, văn minh với nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực cho toàn ngành.

Những tín hiệu khởi sắc đầu Xuân được kỳ vọng sẽ tạo sức bật để ngành du lịch bứt tốc, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026./.

Du lịch Tết 2026 và sự thay đổi trong lối sống người Việt Du lịch Tết không còn là trào lưu nhất thời, mà là biểu hiện của một lối sống mới - nơi con người chủ động thiết kế cuộc sống, trân trọng sức khỏe tinh thần và dám thay đổi để hạnh phúc hơn.