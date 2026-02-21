Du Xuân đầu năm: Gợi ý một số địa điểm tâm linh ở miền Bắc

Du Xuân sau Tết là nét đẹp truyền thống, mang ý nghĩa đón không khí mùa xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp và thư giãn. Hoạt động này còn bao gồm lễ chùa, xin chữ cầu may mắn, sức khỏe, tài lộc cho năm mới.

Trong đó, điểm đến tâm linh như đền, chùa... luôn là lựa chọn được ưu tiên trong văn hóa, thói quen của người Việt. Đi chùa - du Xuân sau Tết không chỉ để cầu may, cầu mong một năm mới bình an, mà còn là hoạt động giúp gắn kết các thành viên trong gia đình, và trong cộng đồng. Hoạt động này thường diễn ra vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 9 và Rằm tháng Giêng.

Chùa Tam Chúc

Được ví như "Hạ Long trên cạn," chùa Tam Chúc là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới với kiến trúc hoành tráng, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60-70km đường bộ, thuộc phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ), trong quần thể Khu du lịch Tam Chúc.

Tổng diện tích quần thể lên đến hàng nghìn hecta, du khách có thể kết hợp giữa đi dạo ngắm cảnh với sử dụng dịch vụ xe điện để có thể tham quan nhiều địa điểm như điện Quan Âm, điện Tam Thế, chùa Ngọc trên đỉnh Thất Tinh...

Ngoài lễ phật, các gia đình và hội nhóm có thể kết hợp đi đò ra hồ,... để tận hưởng không khí thanh tịnh và yên bình.

Chùa Ngọc trên đỉnh núi Thất Tinh, nằm trong trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc. (Ảnh: TTXVN)

Chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, tọa lạc trong Quần thể danh thắng Tràng An, thuộc tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 100 km. Đây không chỉ là điểm đến du lịch tâm linh nổi tiếng mà còn sở hữu nhiều kỷ lục ấn tượng của châu Á và Việt Nam.

Chùa Bái Đính gây ấn tượng với tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp Xá Lợi cao nhất châu Á và tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Những công trình kiến trúc độc đáo này tạo nên một quần thể tâm linh hoành tráng, uy nghiêm, kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính và hiện đại.

Với không gian linh thiêng, cảnh sắc hùng vĩ, chùa Bái Đính là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách gần xa muốn tìm kiếm sự an yên, tịnh tâm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phật giáo Việt Nam vào dịp đầu Xuân năm mới này.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. (Ảnh: Vietnam+)

Yên Tử

Núi Yên Tử nằm ở tỉnh Quảng Ninh, với tổng chiều cao là 1068m so với mực nước biển, thuộc dãy núi Đông Triều. Hệ sinh thái động thực vật trên núi Yên Tử vô cùng phát triển. Để đến với các địa điểm trên núi Yên Tử du khách có hai lựa chọn đó là đi bộ hoặc đi cáp treo.

Núi Yên Tử còn được biết đến là một địa điểm du lịch tâm linh vô cùng nổi tiếng với hệ thống các di tích lâu đời. Đến đây, du khách không chỉ được khám phá thiên nhiên tươi đẹp mà còn được hòa mình vào một không gian linh thiêng. Giúp bạn giải tỏa được nhiều áp lực và căng thẳng trong cuộc sống thường ngày.

Đầu năm mới Bính Ngọ, tại đây sẽ diễn ra Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 từ ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là kỳ lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa thế giới.

Trên đỉnh chùa Đồng, Yên Tử. (Ảnh: TTXVN phát)

Chùa Hương

Chùa Hương Hà Nội, hay còn được gọi là Chùa Hương Sơn, là một trong những quần thể di tích tôn giáo và du lịch nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía tây nam, Chùa Hương không chỉ là một điểm đến tâm linh mà còn là nơi thu hút hàng triệu du khách mỗi năm bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, các công trình kiến trúc độc đáo và lễ hội văn hóa đầy ý nghĩa.

Lễ hội Chùa Hương thường diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch hàng năm , trong đó cao điểm nhất là từ rằm tháng Giêng đến 18 tháng 2 Âm lịch. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất, thu hút đông đảo du khách hành hương cầu bình an đầu năm, với ngày khai hội chính thức vào mùng 6 âm lịch.

Du khách trảy hội chùa Hương 2025. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chùa Địa Tạng Phi Lai

Nằm trọn trong vùng non xanh trầm tích Phi Lai, Địa Tạng Phi Lai tự là một trong những ngôi chùa có bề dày văn hóa-lịch sử, được mệnh danh là chốn tiên cảnh giữa lòng núi rừng. Nơi đây nổi tiếng và thu hút nhiều du khách ghé thăm bởi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, cùng sự thanh tịnh, yên bình.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km, thuộc ở tỉnh Ninh Bình (xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cũ), chùa Địa Tạng Phi Lai (dân gian gọi là chùa Đùng) được xây dựng từ khoảng thế kỷ X - XI, nằm trọn trong lòng dãy núi Phi Lai, có địa thế lưng tựa vào núi, hai bên là "tả Thanh Long - hữu Bạch Hổ".

Chùa Địa Tạng Phi Lai (Hà Nam): Mang vẻ đẹp yên bình, kiến trúc độc đáo, thanh tịnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chùa Ba Vàng

Tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, chùa Ba Vàng thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm Hà Nội khoảng 100km, mang đậm phong cách chùa Bắc Bộ với các công trình tiêu chuẩn như tòa chính điện 2 tầng, nhà bái đường, hậu cung, cùng các hệ thống tượng Phật bằng gỗ tinh xảo.

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm là vào mùa xuân (tháng 2 đến tháng 4) hoặc mùa thu (tháng 9 đến tháng 11). Chùa Ba Vàng là nơi tổ chức nhiều sự kiện quan trọng quanh năm, theo đó, Chùa Ba Vàng thường thu hút đông đảo du khách vào dịp Tết Nguyên đán, nơi các tín đồ đến cầu nguyện sức khỏe, tài lộc và thịnh vượng.

Chùa Ba Vàng tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, thuộc Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Đền Bà Chúa Kho

Đền tọa lạc trên sườn núi Kho, khu Cổ Mễ, thuộc phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nằm trong quần thể di tích Đình - Chùa - Đền Cô Mễ, ngôi đền thu hút du khách và Phật tử đến chiêm bái, tìm hiểu văn hóa và cầu nguyện. Với vị trí trên núi, đền mang không gian thanh tịnh, gần gũi thiên nhiên.

Ngôi đền linh thiêng, nổi tiếng với tục "vay vốn" đầu năm và "trả lễ" cuối năm để cầu tài lộc, thường thu hút du khách nhiều nhất vào tháng Giêng (mùa lễ hội) và tháng Chạp (mùa tạ lễ).

Rất đông người dân, du khách đến lễ tại Đền Bà Chúa kho. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chùa Duyên Ninh

Ngôi chùa cổ hơn 1000 năm tuổi tại cố đô Hoa Lư, nổi tiếng linh thiêng về cầu duyên, cách Hà Nội khoảng 100km.

Chùa Duyên Ninh là một ngôi chùa đã cực kỳ cổ xưa, được xây dựng và tồn tại từ thế kỷ X dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng. Vì có lịch sử từ xa xưa là nơi tác hợp, nên duyên cho nhiều cặp đôi lứa, trai trẻ, gái làng vì thế đến ngày nay, ngôi chùa được xem là nơi cầu duyên hiệu nghiệm và linh ứng bậc nhất Việt Nam. Chính vì thế mà bên cạnh cái tên Duyên Ninh, chùa còn được giới trẻ gọi là chùa Cầu Duyên.

Chùa Duyên Ninh. (Nguồn: Internet)

