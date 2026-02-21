Thanh Hóa: 11 người nhập viện vì ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cho biết một gia đình tại xã miền núi Ngọc Liên bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trứng cá cảnh.

Theo kết quả điều tra của lực lượng công an, người dân bị ngộ độc là do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn (hay còn gọi là cá Phúc Lộc Thọ).

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, vào khoảng 17 giờ ngày 19/2/2026, tại nhà ông Quách Ngọc H (sinh năm 1978) ở thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên có người thân, bạn bè đến thăm, chúc Tết.

Ông H đã làm thịt cá sấu hỏa tiễn (cá Phúc Lộc Thọ) do gia đình nuôi để chế biến thực phẩm tiếp khách.

Khi ăn xong, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, có 11 người ăn cá có dấu hiệu bị nôn mửa, tiêu chảy nghi ngộ độc do ăn phải trứng cá nhúng lẩu.

Ngay sau đó, người nhà ông H và hàng xóm đã đưa số người bị ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 1 giờ sáng 20/2 (mùng 4 Tết) sức khỏe cơ bản ổn định, các nạn nhân đã xuất viện về nhà. Hiện, sức khỏe 11 người ăn cá đã bình thường.

Qua vụ việc này, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không chế biến, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các thực phẩm không phổ biến, không thường dùng và cần tìm hiểu kỹ thông tin, cách sử dụng thực phẩm an toàn để tránh những vụ việc ngộ độc thực phẩm đáng tiếc xảy ra.

Cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt, có nguồn gốc và phân bố chủ yếu tại vùng Bắc Mỹ, được du nhập về Việt Nam để nuôi làm cảnh.

Thịt cá rất thơm ngon, bổ dưỡng và có thể sử dụng trong chế biến thực phẩm; tuy nhiên gan và trứng cá lại rất độc nên không được sử dụng trong chế biến thực phẩm./.

