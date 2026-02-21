Các bệnh viện tuyến cuối bảo đảm cấp cứu, điều trị thông suốt những ngày Tết

Những ngày Tết Bính Ngọ, khi nhiều gia đình quây quần bên nhau, tại các bệnh viện tuyến cuối, đội ngũ y bác sỹ vẫn duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị không gián đoạn.

Theo số liệu tổng hợp về tình hình khám, chữa bệnh cấp cứu từ ngày 14-20/2, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc đã khám, cấp cứu 425.407 lượt người bệnh; 148.996 người bệnh nhập viện điều trị nội trú; thực hiện 16.969 ca phẫu thuật, trong đó 2.927 ca phẫu thuật cấp cứu; 13.719 ca đẻ, trong đó 6.563 ca mổ đẻ…

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bác sỹ chuyên khoa II Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Trưởng tua trực cấp cứu ngày 21/2 (mùng 5 Tết) cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết, bệnh viện tiếp nhận 796 bệnh nhân đến khám, cấp cứu.

Trong đó có 372 ca tai nạn giao thông; 225 ca tai nạn sinh hoạt; 28 trường hợp cấp cứu do tai nạn pháo nổ (pháo hoa, pháo tự chế); 5 trường hợp do tai nạn vũ khí, vật liệu tự chế.

So với cùng kỳ Tết năm Ất Tỵ, số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và pháo nổ đều giảm nhẹ. Bệnh viện cũng không ghi nhận trường hợp nào nhập viện cấp cứu do đánh nhau hay ngộ độc thực phẩm, xuất huyết tiêu hóa như năm trước đó.

Riêng các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có khoảng 46 trường hợp đến thăm khám; một số trường hợp được tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn.

Chia sẻ về các trường hợp nhập viện do tai nạn pháo nổ, bác sỹ Trần Tuấn Anh cho biết đa phần là người trẻ, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương mắt, chi thể, đặc biệt là hai bàn tay.

Dù đã nhiều lần cảnh báo về những tai nạn thương tâm do pháo nổ gây ra có thể để lại di chứng nặng nề như mù mắt, cụt chi, chấn thương vùng mặt, cổ, song năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận các trường hợp đa chấn thương do pháo nổ.

Có những trường hợp, dù bác sỹ đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn khó có thể cứu được đôi bàn tay toàn vẹn cho bệnh nhân trong khi người bệnh đang ở tuổi lao động.

Trong 8 ngày nghỉ Tết, tính đến sáng mùng 5, các bác sỹ của bệnh viện đã phẫu thuật 179 trường hợp, trong đó 143 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn và 36 ca phẫu thuật khác.

Số lượng ca phẫu thuật không tăng đột biến so với trước đó, giảm nhẹ so với cùng kỳ Tết năm 2025.

Trong thời gian này, bệnh viện ghi nhận 7 trường hợp tử vong và xin về. Trung bình mỗi ngày, một tua trực Tết có hơn 200 y, bác sỹ và nhân viên y tế tham gia.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Cấp cứu A9 vẫn đông bệnh nhân được đưa đến cấp cứu, điều trị, nhiều trường hợp chuyển từ tuyến trước. Tại khu vực tiếp đón, các y bác sỹ làm việc liên tục.

Ở một số phòng điều trị, nhiều bệnh nhân nặng được chăm sóc tích cực; có những trường hợp 3-4 nhân viên y tế cùng thăm khám, hội chẩn ngay tại giường bệnh.

Thạc sĩ Lê Quang Trí, Điều dưỡng trưởng Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, ngay từ mùng 2 Tết, số bệnh nhân cấp cứu bắt đầu tăng mạnh. Nếu ngày thường trung tâm tiếp nhận khoảng 300 ca thì những ngày qua trung bình khoảng 400 ca/ngày, trong đó nhiều trường hợp nặng, nguy kịch.

Theo Thạc sỹ Lê Quang Trí, năm nay số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm, song các trường hợp bệnh lý nội khoa gia tăng rõ rệt, đặc biệt là viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa.

Lượng bệnh nhân đến khám và cấp cứu tăng đột biến, tạo áp lực lớn cho hệ thống điều trị.

Tính đến ngày mùng 5 Tết, toàn bệnh viện có khoảng 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng mạnh so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ (hơn 1.000 bệnh nhân), nhiều ca trong tình trạng nặng cần hồi sức tích cực.

Trước tình hình này, Ban Giám đốc bệnh viện ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các viện, trung tâm, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc triệu tập 50-70% nhân lực tăng cường làm việc gần như ngày thường; đồng thời mở thêm hai phòng khám tại khu vực khám bệnh để kịp thời tiếp nhận người dân.

Riêng Trung tâm Cấp cứu A9 có khoảng 80 nhân viên, gồm bác sỹ chính, bác sỹ tăng cường và học viên thay phiên trực Tết liên tục.

Tại Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh - Viện Thần kinh, số bệnh nhân nội trú ở mức cao. Khoa đã tăng cường tới 70% nhân lực theo chỉ đạo chung, bảo đảm công tác điều trị không gián đoạn.

Chỉ trong 3 ngày Tết, Khoa Mắt của bệnh viện tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ, phần lớn là trẻ em và thanh thiếu niên.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng rách giác mạc, thủng hoặc vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là những tổn thương có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí không thể phục hồi.

Bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) đốt pháo bị tổn thương hai mắt, dị vật giác mạc, củng mạc sâu, kèm chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng, khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân được cấp cứu chấn thương sọ não và lấy dị vật.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 10 tuổi (Hà Nội) nhặt pháo còn sót lại ngoài sân, giấu bố mẹ đốt, bị pháo bắn vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực…

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Chi, chuyên gia cấp cứu hồi sức, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, các chuyên gia, giáo sư và lãnh đạo bệnh viện thường xuyên có mặt để hội chẩn các ca bệnh khó.

Nhiều cuộc hội chẩn liên khoa, thậm chí hội chẩn toàn viện được tổ chức khẩn cấp nhằm xử lý các trường hợp phức tạp.

Bệnh viện Bạch Mai xác định trực Tết là nhiệm vụ “trực chiến,” không cho phép chủ quan, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.

Bệnh viện quán triệt mục tiêu “3 bảo đảm”: bảo đảm đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị; bảo đảm cấp cứu - hồi sức - phẫu thuật thông suốt 24/24 giờ; bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện, an toàn người bệnh.

Bệnh viện thực hiện trực 4 cấp, nguyên tắc “3 không”: không từ chối cấp cứu; không đùn đẩy người bệnh; không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan; đồng thời thực hiện phương châm xử trí trước - thủ tục sau, không gây phiền hà, không để người bệnh thiệt thòi…/.

Ba ngày nghỉ Tết, cả nước đã khám, cấp cứu trên 257.000 lượt người bệnh Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16/2 đến 7 giờ ngày 17/2 - tức ngày Mùng 1 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh.