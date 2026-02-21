"Xe điên" đâm liên hoàn ở Hải Phòng, hàng chục người bị thương

Ngày 21/2, tại thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi một xe ôtô mang biển kiểm soát 15A-823.59 đã đâm liên hoàn vào 15 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Khoảng 14 giờ ngày 21/2, tại ngã tư đường Lê Hồng Phong giao với Trung Hành 5, phường Hải An, thành phố Hải Phòng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe ôtô do không làm chủ tay lái đã đâm liên hoàn vào 15 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 15 xe máy đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, trong đó có xe chở 4 người gồm bố, mẹ và hai con nhỏ. Bất ngờ, xe ôtô mang biển kiểm soát 15A-823.59 đi tới, do không làm chủ tay lái đã tông trực diện vào các xe máy phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến 15 xe máy bị hư hỏng và hàng chục người bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa người điều khiển ôtô rời khỏi khu vực và khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Theo phản ánh của người dân tại hiện trường, người điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 15A-823.59 là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, có biểu hiện say rượu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.