Làng dệt thổ cẩm ở Pù Luông và câu chuyện giữ nghề người Thái

Nằm sâu trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), làng dệt thổ cẩm bản Lặn từ lâu được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống của người Thái.

Nằm trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), làng dệt thổ cẩm bản Lặn được xem là cái nôi của nghề dệt truyền thống người Thái. Hình thành từ thế kỷ XVIII, khoảng năm 1749, gắn với hai dòng họ Hà và Lò, làng nghề đã trải qua hơn hai thế kỷ bền bỉ tồn tại, lưu giữ những giá trị văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống bản làng. Năm 2021, bản Lặn được công nhận là làng nghề truyền thống của tỉnh Thanh Hóa.

Giữa những nếp nhà sàn mộc mạc, tiếng khung cửi vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Với phụ nữ Thái, dệt thổ cẩm không chỉ là công việc thường nhật mà còn là thước đo sự trưởng thành và trách nhiệm gìn giữ di sản tổ tiên. Mỗi tấm vải là kết quả của nhiều công đoạn công phu, từ trồng bông, se sợi, nhuộm màu bằng cây rừng đến dệt hoa văn mang đậm dấu ấn thiên nhiên và quan niệm văn hóa.

Ngày nay, không gian dệt thủ công ở bản Lặn tiếp tục được gìn giữ như một “di sản sống”, góp phần bảo tồn bản sắc người Thái giữa đại ngàn Pù Luông./.