Hà Nội: Khai mạc “Tết Việt-Tết Phố” 2026 trong không gian di sản

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 17/1, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức khai mạc chương trình "Tết Việt-Tết Phố" 2026, nhằm tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết với mong muốn đưa Tết cổ truyền trở lại đúng nghĩa là một không gian văn hóa sống, chương trình năm nay tạo sự kết nối hài hòa giữa khu phố cổ Hà Nội và không gian văn hóa-lịch sử đặc biệt của hồ Hoàn Kiếm.

Tham gia chương trình, công chúng không chỉ thưởng lãm mà còn trực tiếp trải nghiệm, "sống trong di sản" thông qua các nghi lễ truyền thống giàu giá trị tinh thần như: Rước lễ cửa đình, lễ cáo yết Hoàng thành, dựng cây Nêu ngày Tết; các hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, gọt hoa thủy tiên tái hiện nếp sống thanh lịch của người Hà Nội xưa; cùng các gian hàng chợ Tết truyền thống, chương trình nghệ thuật và các triển lãm mỹ thuật đương đại.

Đặc biệt, phường Hoàn Kiếm tổ chức Hội chợ hoa Tết truyền thống phố cổ tại tuyến phố Hàng Lược-Phùng Hưng.

Theo bà Nguyễn Hồng Trang, thông qua những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc, các giá trị văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; qua đó góp phần gìn giữ bản sắc, bồi đắp niềm tự hào, tự tôn dân tộc và quảng bá hình ảnh Hà Nội-Việt Nam đậm đà bản sắc, thân thiện, hiếu khách.

Chương trình "Tết Việt – Tết Phố" 2026 diễn ra từ ngày 17/1 đến ngày 17/3/2026 tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình được tổ chức trong bối cảnh phường Hoàn Kiếm là năm đầu tiên vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn di sản với đời sống cộng đồng.

Năm nay, chương trình tạo điểm nhấn với việc liên kết chặt chẽ các di tích trong khu phố cổ với không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm, tôn vinh sự giao thoa giữa di sản văn hóa vật thể và các thực hành văn hóa phi vật thể. Di tích số 22 Hàng Buồm lần đầu tiên được lựa chọn để tái hiện không gian Tết và chợ Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, sau khi được tu bổ, chính thức đón khách trở lại với không gian sinh hoạt của một gia đình Hà Nội xưa trong những ngày giáp Tết.

Bên cạnh đó, lễ rước truyền thống và lễ dựng cây Nêu tiếp tục được tổ chức với quy mô và cách tiếp cận mới. Lễ rước xuất phát từ khu vực Ô Quan Chưởng, đi qua nhiều tuyến phố cổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa truyền thống, nghệ nhân và cộng đồng.

Đáng chú ý, hình ảnh 15 con ngựa có người cưỡi cùng các tác phẩm ngựa gỗ do thiếu nhi phường Hoàn Kiếm thực hiện đã tạo điểm nhấn sinh động, làm nổi bật hình ảnh con giáp của năm và tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ trong không gian lễ hội.

Với định hướng "đưa Tết truyền thống trở lại đúng vị trí là một không gian văn hóa sống", "Tết Việt – Tết Phố" 2026 là một chuỗi hoạt động tổng thể, nơi người dân và du khách không chỉ tham quan, thưởng lãm mà còn trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình "Tết Việt-Tết Phố" 2026 diễn ra từ ngày 17/1 đến 17/3/2026 tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với chuỗi hoạt động phong phú như: Trưng bày, sắp đặt không gian Tết truyền thống, chợ Xuân, triển lãm nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc dân gian, phỏng dựng các nghi lễ Tết cổ truyền và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Thông qua chương trình, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; đồng thời hướng tới mục tiêu giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, thương mại và kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội - thành phố sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện trong sắc Xuân Hoàn Kiếm 2026./.

Lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống qua "Tết Việt-Tết Phố" 2026 Chương trình “Tết Việt-Tết Phố” 2026 diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, góp phần gìn giữ, tôn vinh các giá trị văn hóa Tết cổ truyền trong không gian di sản đặc biệt của Thủ đô.