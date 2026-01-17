Giữ vững bản sắc văn hóa, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phóng viên TTXVN thường trú tại Cà Mau đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh.

Ông nêu rõ, toàn ngành kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những quyết sách, chiến lược, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cà Mau sẽ khai thác hiệu quả các hệ giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mới ban hành.

- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau quan tâm và đặt kỳ vọng như thế nào vào những định hướng chiến lược mà Đại hội sẽ đề ra cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng lớn mà Đại hội sẽ đề ra cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trên tinh thần bám sát quan điểm của Đảng và định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành xác định đây là cơ hội quan trọng để tái định vị vai trò của văn hóa, thể thao và du lịch trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, không chỉ ở góc độ quản lý ngành, mà ở tầm nhìn phát triển chiến lược dài hạn, để khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong bức tranh tổng thể của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới.

Ngành kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng, là sức mạnh nội sinh, qua đó tạo cơ sở để tỉnh xây dựng chiến lược phát triển văn hóa theo chiều sâu, gắn bảo tồn di sản, nghệ thuật truyền thống với xây dựng con người Cà Mau thời kỳ mới và khai thác hiệu quả các hệ giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa.

Song song đó, những định hướng về thể dục, thể thao được kỳ vọng sẽ giúp địa phương chuyển mạnh từ tư duy phong trào sang tư duy phát triển bền vững, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển tầm vóc con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đồng thời, lựa chọn có trọng tâm các môn thể thao phù hợp để đầu tư, tạo dấu ấn và vị thế riêng trong khu vực.

Đặc biệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đặt nhiều kỳ vọng vào tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV đối với phát triển du lịch bền vững, gắn với kinh tế xanh, kinh tế biển và chuyển đổi số. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh hình thành không gian phát triển du lịch sinh thái rừng-biển đặc thù, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn hệ sinh thái và văn hóa bản địa, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Cà Mau không chỉ là “điểm đến cực Nam Tổ quốc” mà là điểm đến khác biệt, có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Từ những định hướng chiến lược đó, ngành kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Việc này góp phần giúp Cà Mau chuyển hóa tiềm năng thành động lực, từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp văn gắn với phát triển du lịch văn hóa, đưa văn hóa trở thành nền tảng phát triển bền vững, thể thao trở thành sức mạnh cộng đồng và du lịch trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

- Sau 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Ông có thể chia sẻ những thành tựu quan trọng của đất nước trong hành trình này, đặc biệt là của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Sau 40 năm triển khai công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, có thể khẳng định một cách khách quan và đầy tự hào rằng đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, tư duy phát triển đã có sự chuyển biến căn bản, toàn diện, trong đó văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã tạo bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “làm phong trào” sang quản lý nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, gắn với phát triển bền vững. Văn hóa ngày càng được quan tâm đầu tư, thể thao phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Riêng đối với Cà Mau, thành tựu của công cuộc đổi mới được thể hiện rõ nét và toàn diện. Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng, điều kiện phát triển, Cà Mau đã từng bước vươn lên, khai thác ngày càng hiệu quả tiềm năng, lợi thế về rừng, biển, văn hóa và con người. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc vùng đất cực Nam được gìn giữ và phát huy. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng lan tỏa sâu rộng. Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa từng bước khẳng định vị trí trong bức tranh chung của du lịch cả nước.

Điều quan trọng hơn cả là qua 40 năm đổi mới, Cà Mau đã hình thành tư duy phát triển mới, chủ động hội nhập, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Cà Mau tiếp tục phát huy bản sắc, chuyển hóa tiềm năng thành động lực, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn tới.

- Ngành văn hóa Cà Mau xác định hướng đi, nhiệm vụ trọng tâm thế nào trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW vừa ban hành, trong đó có chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam," với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Trung ương xác định rõ phương châm “Chính trị dẫn đường, văn hóa soi đường, khoa học định hình, Nhân dân thực thi” và quyết định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện một thông điệp rất mạnh mẽ: văn hóa không đứng ngoài, mà giữ vai trò trung tâm, dẫn dắt và định hình sự phát triển bền vững của dân tộc. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt tư tưởng, mà còn là đường lối chính trị rõ ràng của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối với tỉnh Cà Mau, ngành văn hóa xác định hướng đi xuyên suốt là phát triển văn hóa theo chiều sâu, lấy con người làm trung tâm, lấy bản sắc làm cốt lõi và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh. Văn hóa không chỉ để gìn giữ, mà phải trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Trọng tâm trước hết là xây dựng con người Cà Mau phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây là nhiệm vụ nền tảng, lâu dài, được triển khai từ cơ sở, từ gia đình, trường học đến cộng đồng dân cư, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, nhân văn, văn minh, hiện đại. Ngành tập trung bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc, xem đây là lợi thế so sánh quan trọng của Cà Mau. Việc bảo tồn di sản văn hóa, các loại nghệ thuật truyền thống không chỉ dừng ở gìn giữ, mà được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương, để văn hóa thực sự “sống” trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế.

Việc quy hoạch Khu Du lịch quốc gia Mũi Cà Mau sẽ góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Cà Mau. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đổi mới phương thức quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa, gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ngành văn hóa Cà Mau xác định phải chuyển mạnh từ tư duy làm phong trào sang tư duy quản trị phát triển, từ dàn trải sang tập trung, từ hình thức sang thực chất; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa có năng lực, tâm huyết, có khát vọng,... đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới.

Có thể nói, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành văn hóa tỉnh Cà Mau không chỉ “soi đường” về mặt giá trị, mà còn phải đồng hành, dẫn dắt và tạo động lực tinh thần để nhân dân phát huy sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và nhân văn.

- Là đại biểu dự Đại hội XIV, ông sẽ góp phần mang tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đến Đại hội như thế nào?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Là đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bản thân tôi đến với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này bằng tâm thế trân trọng, trách nhiệm cao và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của cá nhân, của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau - vùng địa đầu cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Với tôi khi tham dự Đại hội XIV, mỗi ý kiến đóng góp không đơn thuần là quan điểm cá nhân, mà là tiếng nói kết tinh từ thực tiễn, từ những trăn trở, khát vọng và kỳ vọng chính đáng của Đảng bộ và nhân dân Cà Mau sau nhiều năm nỗ lực đổi mới và phát triển.

Đó là tiếng nói của một địa phương còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng, có lợi thế đặc thù về rừng, biển, văn hóa và con người; đồng thời cũng là tiếng nói về yêu cầu cần có những cơ chế, chính sách mang tính chiến lược, đột phá, phù hợp hơn với các tỉnh cực Nam, vùng ven biển và khu vực chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu.

Tôi sẽ tập trung phản ánh những vấn đề sát thực tiễn của Cà Mau, đặc biệt là việc phát huy vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh; phát triển du lịch bền vững gắn với kinh tế biển, kinh tế xanh; đầu tư cho con người, cho cơ sở và cho chuyển đổi số; kiến nghị về phân cấp, phân quyền, hoàn thiện thể chế để địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện.

Niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào những quyết sách mới của Đảng

Trên hết, tôi mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên của nhân dân Cà Mau - khát vọng được phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, giữ vững bản sắc, bảo đảm quốc phòng-an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra tầm nhìn và động lực mới, để tiếng nói từ vùng đất cực Nam được lắng nghe, được chia sẻ và được cụ thể hóa bằng những quyết sách đúng đắn vì sự phát triển chung của đất nước.Trân trọng cảm ơn ông./.

