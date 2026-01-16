Đại hội XIV của Đảng: Người dân quê Bác gửi trọn niềm tin

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm tin, kỳ vọng lớn lao.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng trong giai đoạn phát triển mới, khi tỉnh đang đứng trước những thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ.

Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục xác định rõ tầm nhìn phát triển, khơi thông các nguồn lực, đề ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, từng bước trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ và là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Những đổi thay sinh động

Những ngày này, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh, từ miền biển, đồng bằng đến miền núi, từ các khu đô thị đến những làng quê yên bình. Trên các trục đường chính, pano, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ tạo nên diện mạo tươi mới, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhịp độ sản xuất những ngày đầu năm diễn ra khẩn trương, sôi động. Những dây chuyền sản xuất vận hành liên tục, những ca làm việc nối tiếp nhau không chỉ thể hiện quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà còn gửi gắm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động vào một nhiệm kỳ mới với nhiều chủ trương, chính sách đột phá, tạo môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng và bền vững.

Khu công nghiệp ở Nghệ An. (Nguồn: Internet)

Tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An, hàng nghìn công nhân đang làm việc trong môi trường sản xuất hiện đại, an toàn và ổn định. Ông Wu Tao, Giám đốc Nhà máy Koyu Textile cho biết, sự ổn định về chính sách, cùng với những cải cách mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, gắn bó lâu dài tại Nghệ An.

Việc chăm lo đời sống người lao động với mức thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/tháng, cùng các chế độ phúc lợi thiết thực, không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn góp phần giữ chân lao động, tạo sinh kế ổn định cho người dân ngay trên chính quê hương mình.

Là một trong những công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Đông Nam, chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Cypress Việt Nam chia sẻ, từ khi chuyển sang làm việc trong khu công nghiệp, với mức thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng cuộc sống gia đình chị đã ổn định hơn nhiều so với trước.

Chị Hoa mong Đại hội XIV của Đảng tiếp tục có những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn, để quê hương ngày càng phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, giúp người dân không phải rời quê đi làm kinh tế xa.

Để có được diện mạo công nghiệp năng động như hôm nay, Nghệ An đã kiên trì thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Những cải cách quyết liệt về môi trường đầu tư, cải cách hành chính, cùng với việc tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ đã giúp tỉnh từng bước khẳng định vị thế mới trên bản đồ kinh tế cả nước.

Kết quả rõ nét là trong ba năm liên tiếp từ 2022-2024, Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước. Riêng năm 2025, dòng vốn FDI tiếp tục vượt mốc 1 tỷ USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh lên hơn 150 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 6 tỷ USD.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... đã lựa chọn Nghệ An là điểm đến đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, dệt may và chế biến nông sản.

Cùng với thu hút đầu tư, hoạt động xuất khẩu của tỉnh cũng ghi nhận những bước tăng trưởng ấn tượng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của Nghệ An đạt khoảng 5 tỷ USD, gần gấp ba lần so với năm 2020; hàng hóa mang thương hiệu “made in Nghệ An” đã có mặt tại hơn 170 thị trường trên thế giới.

Người dân trang trí chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14. (Ảnh: TTXVN)

Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế địa phương mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối phát triển đúng đắn mà Đảng đã lựa chọn.

Không chỉ đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội của Nghệ An cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân khoảng 1,5% mỗi năm; hệ thống y tế, giáo dục từng bước được đầu tư, nâng cấp; chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Đại hội XIV - điểm hội tụ của niềm tin và kỳ vọng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghệ An xác định rõ mục tiêu và tầm nhìn phát triển trong giai đoạn tới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, giữ vai trò là cực tăng trưởng quan trọng và trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, y tế, giáo dục và khoa học-công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân khoảng 12% mỗi năm. Công nghiệp tiếp tục được xác định là động lực then chốt, với trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững; nông nghiệp được tổ chức lại theo chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ; kinh tế biển từng bước trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Trong giai đoạn tới, tỉnh xác định huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, trước hết tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội then chốt. Nghệ An ưu tiên các dự án có tính liên kết vùng, sức lan tỏa lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở định hướng phát triển nhanh và bền vững, Nghệ An chú trọng phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế mũi nhọn và các dự án quy mô lớn trong thời gian tới.

Cũng trong giai đoạn 2026-2030, Nghệ An dự kiến triển khai 18 đề án lớn mang tính chiến lược; trong đó, có Đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án tổng thể chuyển đổi số toàn diện đến năm 2030; Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đề án này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong chuỗi giá trị khu vực và quốc gia.

Cùng với đó, Nghệ An xác định danh mục 14 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đô thị và hạ tầng xã hội. Tiêu biểu là các dự án đường cao tốc Hà Nội -Viêng Chăn (đoạn Vinh-Thanh Thủy); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7 đoạn Đô Lương-Nậm Cắn; Quốc lộ 48; đê chắn sóng cảng nước sâu Cửa Lò.

Ngoài nguồn vốn đầu tư công, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư ngoài ngân sách với danh mục 15 dự án, nhóm dự án lớn mang tính động lực như dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Vinh đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E; dự án xây dựng mới các bến cảng Đông Hồi kết hợp khu bến Nam Nghi Sơn, hình thành cụm cảng Nghi Sơn-Đông Hồi; dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập cùng nhiều dự án công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn khác...

Từ những đổi thay sinh động trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đất nước nói chung và Nghệ An nói riêng sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững./.

