Phú Thọ: Các bản làng vùng cao hướng về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày đầu năm 2026, không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, từ đô thị đến nông thôn, từ vùng đồng bằng đến miền núi xa xôi.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Thọ dõi theo sự kiện chính trị trọng đại của đất nước bằng niềm tin, sự kỳ vọng và những mong ước giản dị mà thiết thực.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như, Thu Cúc, Minh Đài hay Trung Sơn… niềm tin ấy hiện hữu trong từng nếp nhà mới dựng, từng con đường bêtông nối bản và trong câu chuyện đời thường của người dân vùng cao.

Niềm tin vững bền từ bản Mông Mỹ Á

Nằm trên địa bàn vùng cao của xã Thu Cúc, bản Mỹ Á là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Mông, với hơn 150 hộ, trên 800 nhân khẩu. Trước đây, cuộc sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, nhà ở tạm bợ, sinh kế phụ thuộc vào nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn.

Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt, từ khi các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, diện mạo bản làng từng bước đổi thay rõ nét.

Đến bản Mỹ Á, xã Thu Cúc điều dễ nhận thấy nhất là những ngôi nhà kiên cố vừa được xây dựng khang trang, sạch sẽ, thay thế cho căn nhà gỗ, nhà dột nát đã xuống cấp.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, bản Mỹ Á mới đây được hỗ trợ xây dựng hơn 40 căn nhà, giúp hàng chục hộ đồng bào Mông có nơi ở ổn định, an toàn.

Với bà con vùng cao, đó không chỉ là mái nhà che mưa che nắng mà còn là nền tảng để họ yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với bản làng.

Trong căn nhà mới, ông Sùng A Tủa - người có uy tín trong bản chia sẻ, trước đây, gia đình ông sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, mùa mưa thì dột, mùa đông thì gió lùa. Được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, cả gia đình ai cũng phấn khởi, yên tâm làm ăn.

Theo ông, chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, niềm tin của bà con ở Mỹ Á vào Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc. Ông mong rằng, thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hỗ trợ sinh kế, đất sản xuất, nước sinh hoạt và việc học tập của con em.

Không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng cũng lan tỏa thông qua các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, hoạt động tuyên truyền của chính quyền địa phương. Qua đó, bà con hiểu rằng, Đại hội Đảng là nơi quyết định những chủ trương lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với đồng bào Mông ở Mỹ Á, Đại hội không phải là điều xa vời mà gắn liền với những mong mỏi rất cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Ông Mùa A Tủa, Phó trưởng bản Mỹ Á cho biết bà con trong bản rất phấn khởi khi thấy các chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng sát thực tế, đáp ứng đúng nhu cầu của người dân.

Việc đầu tư đường giao thông, điện lưới, trường học, hỗ trợ nhà ở đã tạo nền tảng quan trọng để bản Mỹ Á từng bước thoát nghèo bền vững. Điều người dân mong chờ ở Đại hội XIV của Đảng là tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

“Khi nhà ở ổn định, đường sá thuận lợi, con em đồng bào Mông ở Mỹ Á có thêm cơ hội đến trường, tiếp cận tri thức, học nghề, mở ra những hướng đi mới cho tương lai. Nhiều gia đình mong muốn con em mình được học hành bài bản, có việc làm ổn định để vừa xây dựng quê hương, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…”, ông Tủa chia sẻ thêm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thu Cúc Trần Khắc Thăng, Thu Cúc là một trong hai xã duy nhất của tỉnh Phú Thọ cũ không thực hiện sáp nhập, có diện tích hơn 100km², với 17 khu dân cư, trong đó, 10 khu đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 12,7%, địa hình đồi núi chia cắt, dân cư phân tán, hạ tầng còn thiếu thốn. Vì vậy, người dân gửi gắm rất nhiều niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng, mong muốn các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tiếp tục được quan tâm mạnh mẽ hơn.

Bà con mong muốn hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, sóng điện thoại, Internet phủ rộng đến các thôn bản vùng sâu, vùng xa; đồng thời có thêm cán bộ, thầy giáo, bác sỹ về gắn bó lâu dài với cơ sở để con em được học tập đầy đủ, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn…

Kỳ vọng từ những miền quê đang chuyển mình

Rời bản Mỹ Á, về với xã Minh Đài, nơi đồng bào Mường chiếm tỷ lệ cao, không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng cũng hiện diện trong từng khu dân cư.

Panô chào mừng Đại hội Đảng XIV. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Những năm gần đây, Minh Đài đã có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Những ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường vẫn được giữ gìn, song bên trong đã khang trang, tiện nghi hơn, thể hiện sự giao thoa hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và phát triển hiện đại.

Tại khu dân cư Tân Trào, xã Minh Đài, nơi có 148 hộ dân thì 99% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ông Đinh Viết Thắng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của khu Tân Trào cho biết những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con đã có nhiều thay đổi tích cực.

Các chương trình xóa nhà tạm, đầu tư đường bêtông nông thôn, hỗ trợ giảm nghèo góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, giúp người dân yên tâm gắn bó với quê hương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Minh Đài cho biết bà con rất phấn khởi khi nhiều kiến nghị của người dân về hạ tầng, y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa dân tộc đã được phản ánh kịp thời lên các cấp, tạo niềm tin rằng nguyện vọng chính đáng của đồng bào tiếp tục được quan tâm trong các quyết sách lớn của đất nước.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Minh Đài, niềm hy vọng gửi gắm vào Đại hội XIV của Đảng là mong muốn có thêm những cơ chế, chính sách phát triển kinh tế bền vững, gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bà con tin rằng nếu được hỗ trợ tốt hơn về vốn, khoa học kỹ thuật và thị trường, người dân hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ bản Mông Mỹ Á đến đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Minh Đài, dù khác nhau về dân tộc và phong tục nhưng có một điểm chung dễ nhận thấy là niềm tin son sắt của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những đổi thay trong đời sống hôm nay là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, nhất quán của Đảng trong việc chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng bào các dân tộc ở Phú Thọ gửi gắm niềm tin vào những quyết sách mới, với mong muốn đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong nhịp chuyển mình chung của cả nước, những bản làng vùng cao vẫn lặng lẽ nhưng bền bỉ đi lên, mang theo niềm tin vững chắc vào một chặng đường phát triển mới./.

