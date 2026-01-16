Chiến dịch Quang Trung: Tỏa sáng tình quân dân "cá nước"

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chiến dịch Quang Trung, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ, đến nay Chiến dịch không chỉ hoàn thành đúng mà còn vượt tiến độ: 100% các hộ dân bị mất nhà, nhà hư hỏng đã có nhà ở mới, khang trang trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chiến dịch Quang Trung được triển khai trong bối cảnh thiên tai dồn dập, nhiều địa phương chìm trong nước lũ, sạt lở đất chia cắt bản làng, hàng nghìn mái nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, khó khăn chồng chất khó khăn.

Đó là một cuộc "ra quân" của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nơi lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và tái thiết.

Trong gian khó, tình quân dân "cá nước" tiếp tục tỏa sáng, qua đó góp phần khắc họa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu," luôn sát cánh cùng nhân dân, sẻ chia và hành động bằng cả trái tim.

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ," tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không quản gian khổ, ngày đêm bám địa bàn, trực tiếp tham gia tháo dỡ nhà hư hỏng, san nền, dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở cho nhân dân vùng thiên tai.

Bộ Quốc phòng đã ban hành 7 Công điện, văn chỉ đạo các Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đoàn 34, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Binh đoàn 12 phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn huy động, điều động 312.575 lượt cán bộ, chiến sỹ và Dân quân tự vệ (bộ đội: 291.742; dân quân: 20.833) với 10.543 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng và bàn giao trong ngày 10/1/2026 (hoàn thành vượt kế hoạch 21 ngày).

Ngoài ra, lực lượng Quân đội đã hoàn thành xây dựng kè chống sụt trượt và tu bổ công trình nghĩa trang liệt sỹ tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị và hỗ trợ 292 giường, 75 tủ, 169 ti vi, 24 tủ lạnh cùng nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, 4,5 tấn gạo cùng nhiều suất quà ước tính hơn 136 tỷ đồng quy đổi từ vật chất và ngày công lao động.

Lực lượng Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tham gia xây dựng những ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, Bộ Quốc phòng cùng các địa phương, bộ ngành gặp không ít khó khăn như khối lượng lớn, phạm vi rộng, thời tiết mưa nhiều, địa hình chia cắt, đi lại khó khăn…

Nhưng với tinh thần Chiến dịch Quang Trung không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để làm nức lòng những người dân bị mất nhà, bị hư hỏng nhà do thiên tai, để người dân sớm "an cư lạc nghiệp"; Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các lực lượng đã quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết," "3 ca, 4 kíp," "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ," "làm xuyên lễ tết," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương."

Từ những ngày đầu Chiến dịch, khi bão vừa tan, mưa chưa dứt, từng đoàn xe quân sự nối dài trên các cung đường ngập bùn đất, mang theo vật tư, trang thiết bị và trên hết là quyết tâm "đi trước, về sau" của người lính.

Ở nhiều địa bàn xung yếu, cán bộ, chiến sỹ Quân đội đã có mặt từ tờ mờ sáng, bám trụ tại hiện trường để hỗ trợ chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, sơ tán người dân, dựng lán tạm, phân phát lương thực, thuốc men.

Hình ảnh bộ đội lội nước ngang ngực, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ vượt qua dòng nước xiết đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân trong những ngày gian khó.

Sau khi nước rút đi, dấu vết tàn phá của thiên tai vẫn còn in hằn trên từng mảnh đất. Những nền nhà trơ trọi, những bức tường nứt vỡ, những mái tôn bị gió bão xé toạc... là thực tế đau lòng mà hàng nghìn gia đình phải đối diện.

Trong quá trình triển khai và hoàn thành Chiến dịch Quang Trung, Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ đóng vai trò cứu trợ khẩn cấp mà còn tham gia sâu vào khâu tổ chức, điều phối, bảo đảm hậu cần-kỹ thuật: từ việc mở đường tạm, gia cố cầu yếu... đến dựng trạm y tế dã chiến, cung cấp nước sạch, điện sinh hoạt, tất cả đều được triển khai đồng bộ.

Ở những nơi địa hình di chuyển khó khăn, phương tiện cơ giới không thể tiếp cận, người lính trở thành "đôi chân" của cả Chiến dịch: gùi từng bao xi măng, vác từng tấm tôn, chuyền tay từng thùng nước...

Ở nhiều địa phương, các đội hình Công binh, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ được huy động để khảo sát hiện trạng, lập phương án sửa chữa, xây mới nhà ở theo hướng an toàn, bền vững.

Người lính không chỉ làm "thợ xây" mà còn là "kỹ sư tại chỗ," tư vấn cho người dân cách bố trí nền móng, thoát nước, gia cố khung nhà để hạn chế rủi ro trong những mùa mưa bão tiếp theo. Nhiều căn nhà được dựng lên từ bàn tay chung sức của bộ đội và người dân. Mỗi viên gạch đặt xuống là một niềm hy vọng được thắp sáng. Rất nhiều cán bộ, chiến sỹ xa gia đình hàng tháng trời, bám trụ tại vùng khó khăn để đảm bảo tiến độ công trình.

Trong quá trình xây sửa nhà, tinh thần "quân với dân như cá với nước" được thể hiện sinh động. Người dân góp công, góp vật liệu sẵn có; bộ đội hỗ trợ kỹ thuật, lao động chính; chính quyền địa phương tạo điều kiện về thủ tục, quỹ đất.

Sự phối hợp nhịp nhàng ấy đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần rút ngắn thời gian thi công, nâng cao chất lượng công trình, để người dân sớm có được những mái ấm khang trang đón mùa xuân mới, thắp lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, đủ đầy hơn sau những tàn phá khắc nghiệt của thiên tai.

Đáng quý hơn nữa là tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng Quân đội. Trên nền tảng kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều đợt phòng, chống thiên tai, các đơn vị đứng chân trên từng địa bàn đã linh hoạt áp dụng mô hình "tổ đội cơ động," chia nhỏ lực lượng để bám sát từng thôn, từng cụm dân cư. Cách làm này giúp công tác hỗ trợ sát thực tế hơn, kịp thời hơn, giảm tối đa tình trạng chồng chéo, bỏ sót.

Trong ký ức của người dân vùng lũ, Chiến dịch Quang Trung không chỉ là những con số thống kê về nhà ở được khôi phục, về tuyến đường được thông xe, mà là những gương mặt sạm nắng, những bàn tay chai sần của người lính. Đó là những đêm trắng cùng nhân dân gia cố đê bao; là bữa cơm vội giữa bùn đất nhưng đầy ắp tiếng cười...

Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần giúp người dân vững tin vượt qua khó khăn vì luôn biết rằng có Quân đội cùng sát cánh.

Ở từng việc làm cụ thể, tinh thần "tất cả vì nhân dân" được thể hiện rõ ràng, nhất quán. Đó chính là cội nguồn sức mạnh giúp Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Chiến dịch Quang Trung, góp phần giữ vững ổn định xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Nhìn lại hành trình Chiến dịch Quang Trung, có thể thấy rõ một chân lý giản dị mà sâu sắc: ở đâu có khó khăn, ở đó có bóng dáng người lính. Đóng góp của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam không phải lúc nào cũng được nhắc đến bằng những con số lớn, nhưng lại hiện hữu trong từng mái nhà mới, từng con đường được thông suốt, từng gia đình tìm lại niềm tin sau mất mát. Đó là giá trị của sự cống hiến thầm lặng, của tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chiến dịch Quang Trung khép lại với dư âm sẽ còn đọng mãi trong lòng nhân dân. Hình ảnh người lính sát cánh cùng dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, đã tiếp tục bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội và nhân dân - nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Chiến dịch Quang Trung thần tốc: Biểu tượng sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc” Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết 100% các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã có nơi ở an toàn, ổn định, kịp thời đón Tết Nguyên đán 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.