An Giang đưa vào hoạt động tuyến vận tải hành khách Phú Quốc-Thổ Châu

Ông Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang cho biết Sở Xây dựng An Giang chấp thuận hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy Phú Quốc-Thổ Châu và ngược lại phục vụ việc đi lại của nhân dân, khách du lịch.

Công ty Cổ phần tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang khai thác tuyến giao thông vận tải biển đảo này bằng tàu cao tốc Superdong V, trọng tải toàn phần 85,00 MT, số hành khách 275 ghế.

Thời gian hoạt động từ ngày 19/1/2026, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, với lịch chạy tàu cố định từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, tần suất 1 lượt/ngày.

Cụ thể lộ trình, chiều đi từ đặc khu Phú Quốc vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, tàu rời Cảng Bãi Vòng lúc 10 giờ 30 phút; chiều về từ đặc khu Thổ Châu vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, tàu xuất bến từ Cảng thủy nội địa Thổ Châu lúc 8 giờ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Thổ Châu Trần Quốc Giang chia sẻ việc đưa vào khai thác tuyến Phú Quốc-Thổ Châu với tàu cao tốc chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng giữa đảo ngọc Phú Quốc và đảo tiền tiêu Thổ Châu trên vùng biển Tây Nam. Qua đó, giúp việc đi lại giữa đảo xa và đất liền trở nên dễ dàng hơn, tạo đà cho giao thương hàng hóa và dịch vụ du lịch tại Thổ Châu, vùng biển đảo vốn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá.

Đồng thời, phục vụ kịp thời các nhu cầu y tế, giáo dục và công tác của cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân trên đảo, góp phần khẳng định chủ quyền và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc.

Trên vùng biển Tây Nam, Thổ Châu cách Phú Quốc hơn 100km. Trước đây, tàu 09 Thổ Châu do tỉnh đầu tư chạy từ Phú Quốc đi Thổ Châu vào các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 và trở về Phú Quốc các ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27 hàng tháng, mất nhiều thời gian di chuyển và lịch này có thể thay đổi phụ thuộc vào thời tiết, rất vất vả cho người dân cũng như khách du lịch.

Trong khi đó, biển Tây Nam thường có sóng to, gió lớn xuất hiện bất thường nên lịch chạy tàu bị ảnh hưởng, nhiều chuyến phải hoãn hoặc hủy.

Vì vậy, việc đưa vào hoạt động vận tải hành khách tuyến Phú Quốc - Thổ Châu bằng phương tiện tàu cao tốc với hành trình trên dưới 2 giờ 30 phút/chuyến, tạo bước ngoặt lớn trong kết nối Phú Quốc-Thổ Châu.

Từ đó, mở ra cơ hội phát triển, thúc đẩy du lịch biển đảo, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển giúp du khách dễ dàng tiếp cận Thổ Châu - một hòn đảo còn hoang sơ, và phát triển tour biển đảo Phú Quốc-Thổ Châu-Nam Du./.

Đồng thời, giúp vận chuyển hải sản, nông sản và hàng tiêu dùng giữa đảo và đất liền thuận lợi, giảm chi phí logistics; tăng khả năng kết nối giữa Phú Quốc-Thổ Châu; tạo động lực phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư hạ tầng và các lĩnh vực ngành nghề khác cho đặc khu Thổ Châu./.

Thông qua chủ trương đầu tư tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại Phú Quốc Quy mô dự án có chiều dài tuyến 17,7km, trên tuyến bố trí 5-7 nhà ga, tuyến có 1 depot (trung tâm bảo dưỡng phương tiện); phương tiện khai thác là đoàn tàu 3-5 khoang, tốc độ thiết kế 70-100 km/h.