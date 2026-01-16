Làm đường rải đá tạm thời kết nối vào tuyến đường dân sinh Cao Lãnh-Lộ Tẻ

Ngày 16/1, ông Nguyễn Dung Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ Hưng (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về biện pháp xử lý trước mắt đối với vấn đề cần thiết phải có điểm đấu nối từ các đường huyện lộ cũ và xã lộ vào tuyến đường dân sinh Cao Lãnh-Lộ Tẻ.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ Hưng sẽ làm đường rải đá tạm thời kết nối từ các đường huyện lộ cũ và xã lộ vào tuyến đường Cao Lãnh - Lộ Tẻ phục vụ nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn được thuận lợi trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như TTXVN đã phản ánh, Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ được tổ chức khánh thành, phân luồng giao thông vào sáng 19/12/2025; trong đó có đoạn qua địa phận xã An Mỹ Hưng (tỉnh Đồng Tháp) dài khoảng 6,5 km.

Theo đó, song song với tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ có tuyến đường dân sinh (đường N2B) dài khoảng 6,5km được trải nhựa nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật tư sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo lưu thông cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hiện nay, trên toàn tuyến đường dân sinh chỉ có 1 điểm đấu nối từ tỉnh lộ 849 vào đường Cao Lãnh-Lộ Tẻ. Vì vậy, từ khi công trình tuyến đường đưa vào sử dụng, người dân tại xã Mỹ An Hưng gặp khó khăn do thể không lưu thông để vận chuyển hàng hàng hóa trên đoạn đường này được.

Qua ghi nhận thực tế từ phản ánh của người dân địa phương, hiện nay, trên toàn tuyến dân sinh của tuyến Cao Lãnh-Lộ Tẻ qua địa bàn xã Mỹ An Hưng còn 5 vị trí cần thiết được đấu nối từ các đường huyện lộ cũ và xã lộ. Cụ thể gồm: Vị trí Mương ranh xã Tân Thuận A-Tân Thuận B; vị trí tuyến ĐH 68 phía xã Mỹ An Hưng cũ; vị trí tại tuyến xã lộ đường Mương Tiêu Lớn; vị trí tại tuyến ĐH 67B; vị trí tại tuyến xã lộ Mương Ban Bìa.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Mỹ Hưng Nguyễn Dung Thạch, Ủy ban Nhân dân xã đã có công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đề nghị khảo sát xây dựng các điểm đấu nối vào đường dân sinh tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ gồm 5 vị trí như người dân đã kiến nghị.

Sở Xây dựng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề xuất giải pháp bổ sung kinh phí để đầu tư xây dựng các điểm kết nối hoàn chỉnh vào tuyến đường dân sinh Cao Lãnh - Lộ Tẻ nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống giao thông cũng như tạo thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phục vụ sản xuất./.

