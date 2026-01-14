Huế phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua Cồn Hến 2.200 tỷ đồng

Ngày 14/1, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.200 tỷ đồng.

Theo đó, dự án nhằm thay thế cầu Phú Lưu cũ đã xuống cấp, có khổ cầu hẹp, không đảm bảo tải trọng, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.

Dự án cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông thuận lợi từ khu vực Cồn Hến với trung tâm thành phố, tăng cường kết nối vùng, kết nối các tuyến đường vành đai của thành phố; giảm tải giao thông cho các tuyến đường nội đô.

Dự án được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm mật độ dân số khu vực trung tâm, tăng cường khả năng cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ; tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Huế, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Theo phê duyệt, dự án có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô-Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ) và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều-Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân), với tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 2,76 km. Mặt cắt ngang cầu rộng 26 m; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ gồm hè đi bộ, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án được chia làm hai giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 xây dựng đường dẫn hai đầu cầu kết hợp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2 xây dựng cầu qua Cồn Hến. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 4 năm.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.200 tỷ đồng; gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.100.000 triệu đồng, phần còn lại từ ngân sách thành phố Huế.

Dự án thuộc nhóm B và sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của Luật Kiến trúc./.

Huế dự kiến đầu tư 2.200 tỷ đồng xây dựng cầu qua Cồn Hến trên sông Hương Vào mùa mưa lũ, nước sông Hương chảy xiết người dân không dám đi lại. Nguyện vọng của người dân là sớm xây dựng cầu Phú Lưu mới. Khi xây dựng cầu Phú Lưu mới cần kết nối đôi bờ Bắc-Nam sông Hương.