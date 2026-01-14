Trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sỹ

Chiều 14/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho chị Thiều Thị Oanh, là vợ liệt sỹ - Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Xuân Quân, Đại đội 817, Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phong quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân liệt sỹ; đồng thời mong muốn quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và Quân đội; tích cực nghiên cứu, học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.

Được nhận quyết định tuyển dụng, chị Oanh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; đồng thời hứa sẽ tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp đối với thân nhân liệt sĩ là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

