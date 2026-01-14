Quân khu 5: Bổ nhiệm đội ngũ sỹ quan về tham gia Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Ngày 14/1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Hội trường Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kon Tum, phường Kon Tum.

Tham dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Hồ Văn Niên; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đại diện các cơ quan Quân khu và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã công bố các Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đối với 93 đồng chí nhằm thực hiện chủ trương thay đổi vị trí công tác theo Kết luận số 228-KL/TW ngày 31/12/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm 96 sỹ quan Quân đội về giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định các đồng chí Chỉ huy trưởng vừa được bổ nhiệm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường, đặc khu.

Đây là bước kiện toàn quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm đội ngũ sĩ quan Quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lần này được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các cán bộ được bổ nhiệm đều là những sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; giữ vững đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Việc đưa sỹ quan Quân đội về đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; qua đó góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

