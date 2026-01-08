Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực: Giữ vững thế trận từ cơ sở

Việc thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực là bước chuyển giao quan trọng trong tổ chức lực lượng quân sự địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy.

Thực tiễn tại thành phố Huế cho thấy, mô hình này nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Cánh tay nối dài, trụ cột từ cơ sở

Những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố Huế diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc. Đến nay, kết quả khám sức khỏe bước đầu cho thấy, số thanh niên đủ tiêu chuẩn đạt 145% so với chỉ tiêu giao quân.

Kết quả này có được nhờ các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp, chỉ đạo, giám sát quá trình sơ khám và khám tuyển bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, công bằng, công khai và minh bạch.

Sau khi không tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được giao “tròn khâu” cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường. Trước yêu cầu mới, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà chủ động thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng địa bàn, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện tại 17 phường và 3 xã.

Nhờ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, việc đăng ký, quản lý nguồn và sơ tuyển thanh niên được triển khai đồng bộ, nền nếp ngay từ cơ sở. Trong đợt khám tuyển cấp khu vực, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Hương Trà phối hợp tổ chức khám tuyển đủ 20/20 xã, phường; thanh niên được lựa chọn ngay từ đầu đạt sức khỏe loại 1-3 theo quy định, góp phần bảo đảm chỉ tiêu giao quân, chất lượng thanh niên trúng tuyển không ngừng được nâng lên.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều thanh niên bày tỏ quyết tâm, trách nhiệm với Tổ quốc. Thanh niên Trần Hồng Ân, trú phường Mỹ Thượng cho biết, hình ảnh bộ đội ngâm mình trong lũ cứu dân đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành quân nhân chuyên nghiệp trong em. Khi đủ tuổi nhập ngũ, Ân tình nguyện viết đơn, chuẩn bị sức khỏe và tinh thần sẵn sàng lên đường, mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với môi trường quân đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Không chỉ thể hiện vai trò trong công tác tuyển quân, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Hương Trà còn là lực lượng xung kích trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong và sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di dời dân, khắc phục hậu quả tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại cánh đồng tổ dân phố 2, phường Hương Trà, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực không quản ngày đêm tham gia tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi. Sau lũ, hàng nghìn mét khối bùn đất được nhanh chóng dọn dẹp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, gần dân của bộ đội.

“Thấy các chú bộ đội lội bùn, làm việc quên mệt, bà con rất tin tưởng và biết ơn. Bộ đội không chỉ bảo vệ mà còn thực sự là chỗ dựa của nhân dân,” ông Trần Văn Quang, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 20, phường Vỹ Dạ chia sẻ.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Hương Trà thành phố Huế giám sát toàn bộ quy trình khám tuyển quân trên địa bàn khu vực. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ở khu vực biên giới, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-A Lưới 2 giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh. Đóng quân trên địa bàn có địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đơn vị không chỉ tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn phối hợp làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố “thế trận lòng dân.”

Theo Trung tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-A Lưới 2, đơn vị xác định rõ vai trò nòng cốt trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, kịp thời nắm chắc tình hình, nhất là khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ. Việc duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sát thực tế, tăng cường hiệp đồng với lực lượng biên phòng, công an và dân quân tự vệ góp phần giữ vững ổn định địa bàn chiến lược.

Tại thành phố Huế, việc không tổ chức 9 Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và thành lập 3 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực gồm: Khu vực 1-Hương Trà, khu vực 2-A Lưới và khu vực 3-Phú Lộc đã tạo bước chuyển quan trọng trong tổ chức, sắp xếp lại cơ quan sự địa phương. Với chức năng vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vừa là lực lượng phản ứng nhanh, đầu mối hiệp đồng liên xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực được ví như “cánh tay nối dài” của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Vận hành bộ máy hiệu quả

Những ngày đầu đi vào hoạt động, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trên địa bàn thành phố Huế đối mặt không ít khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, tổ chức biên chế và phương thức phối hợp trong bối cảnh mô hình tổ chức mới.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng, đưa bộ máy vận hành đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thông suốt, không gián đoạn.

Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Hương Trà, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện song song hai nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định doanh trại và duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với chỉnh trang khuôn viên, bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ, đơn vị tổ chức luyện tập phương án bảo vệ cơ quan, xử trí tình huống phát sinh, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1-Hương Trà cho biết, quá trình tổ chức hoạt động ban đầu gặp nhiều khó khăn do địa bàn quản lý rộng, số đơn vị hành chính lớn, dân số quản lý chiếm tới 2/3 dân số toàn thành phố Huế, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với phường, xã còn nhiều bất cập, chồng chéo. Từ thực tiễn đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực chủ động xây dựng và ban hành quy chế phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Nhờ cách làm bài bản, đến nay, công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực với cấp ủy, chính quyền cơ sở từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân và thế trận phòng thủ khu vực ngày càng vững chắc.

“Chúng tôi xác định phải ổn định tổ chức thật nhanh, duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, nhân viên an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,” Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh nhấn mạnh.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ được đơn vị đặc biệt quan tâm. Những khó khăn phát sinh trong sinh hoạt, công tác được kịp thời tháo gỡ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị.

Khám tuyển quân tại thành phố Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Thực tiễn hoạt động của các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tại Huế cho thấy, dù mô hình tổ chức có sự thay đổi song công tác quốc phòng, quân sự địa phương vẫn được triển khai liên tục, hiệu quả. Thậm chí, với mô hình mới, hiệu quả chỉ huy, điều hành được nâng lên rõ rệt, nhất là trong công tác phối hợp liên xã, liên ngành, xử lý tình huống quốc phòng, an ninh phát sinh tại cơ sở.

Theo Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, sau khi được thành lập, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng phòng thủ khu vực; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chỉ đạo hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập; tăng cường chỉ huy, hiệp đồng giữa lực lượng quân sự, công an và các lực lượng liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong phòng thủ dân sự, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tổ chức, sử dụng lực lượng hiệu quả ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong 4 đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Mô hình Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực tại Huế đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành trụ cột quan trọng trong giữ vững nền nếp, kỷ cương và chất lượng công tác quốc phòng ngay từ cơ sở. Giữ vững thế trận từ cơ sở chính là giữ vững sự bình yên cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình - sứ mệnh mà các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đang từng ngày, từng giờ thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao nhất./.

Hoàn thiện quy định về thành lập Ban chỉ huy phòng thủ khu vực Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức cụ thể của Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực được nghiên cứu, sắp xếp phù hợp với thực tiễn của từng địa phương và được triển khai ngay khi được Quốc hội thông qua.